En medio de intensos debates finales para concluir con éxito el proceso de construcción de una nueva carta magna para Chile, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia, fue invitado a una sesión de comisión de la convención constitucional.

Durante su mensaje, el edil, sostuvo que, “el trabajo se ha desarrollado muy alejado de la ciudadanía y eso que ustedes mismos tanto criticaron, hoy explica el rechazo que poseen. Se han acercado, por ejemplo, muy poco a los alcaldes, que somos el nexo más estrecho entre el estado y los vecinos. Deben explorar esa relación para generar normas acordes a la realidad que exige el país”.

Más tarde y aún cuando el jefe comunal cree firmemente en los cambios inmediatos para el país, expresó a viva voz, que nota mucho relajo y cierta complacencia “porque no hay información y su labor no está bajando al territorio. No veo conversaciones ni interacción. Seamos claros, las cosas no se están haciendo bien. Somos muchos los alcaldes comprometidos para sacar adelante la tarea pero no lo hagamos desde este edificio (ex congreso), sino que hagámoslo en las regiones con movilidad de las comunidades”.

Para finalizar, la autoridad, hizo un llamado a todos, “de lo contrario el resultado puede ser catastrófico y ojo, lo estoy diciendo antes del plebiscito de salida que será en septiembre”, concluyó el alcalde de Graneros.