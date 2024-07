Claudio Segovia sostiene que “el argumento entregado se puede llegar a entender, pero los plazos y costos no, ya que uno espera que siempre se hable de frente a la ciudadanía y no sólo para decir ya no hay nada que hacer. A los ricos, empresarios y a quienes ostentan el poder esto no les afecta, pero a mis vecinos, tanto de Graneros como de la región, sí, y eso es inaceptable”.

Molesto reaccionó el alcalde de Graneros Claudio Segovia ante el anuncio del aumento de las cuentas de la luz, que comenzó a regir desde el lunes 1 de julio. Al respecto, la autoridad comunal criticó la medida señalando que “como todo en Chile, ayuda a los más ricos y perjudica a la clase media y a los más pobres”.

“No sería extraño que los parlamentarios aprueben subirse el sueldo para mitigar esta alza, pero no ponen presión para evitar este aumento en los costos que afectará a los más pobres y a la clase media. No hemos aprendido nada del estallido, los abusos continúan y la defensa para los más necesitados no existe”, sentenció la autoridad comunal.

De esta forma, Segovia se transforma en la primera autoridad de la región de O’Higgins en alzar la voz en defensa de la comunidad, argumentando que “este anuncio va en claro perjuicio de los trabajadores de Graneros y de la región de O’Higgins, y es por esto, que me llama la atención el silencio cómplice de quienes fueron electos para defender a la ciudadanía. Es en instancias como éstas, donde hay que hacerse escuchar para defender los derechos de las personas”.

El alcalde de Graneros explicó que “continuamos viendo, tal como ha sido históricamente, que no existe el debate sobre cómo mejorar las pensiones para adultos mayores, ni los sueldos para la clase trabajadora, pero a la hora de subir precios, como se hace constantemente con la bencina y ahora con la luz, se hace sin mayores problemas. Estamos contra este tipo de política, que se hace a espaldas de las personas”.

ES INACEPTABLE: AFECTA DIRECTAMENTE A LOS VECINOS DE O’HIGGINS

Claudio Segovia fue tajante. “Es injusto que la clase media y los más necesitados terminen pagando los errores de los gobiernos. El argumento entregado se entiende perfectamente, pero los plazos y costos no. Como siempre esta medida afecta a los más trabajadores y a los que no reciben ayuda. A los ricos, empresarios y a quienes ostentan el poder no, pero a mis vecinos, tanto de Graneros como de la región si les daña el bolsillo, y eso es inaceptable”, sentenció.

Segovia puntualizó que “esperamos que los subsidios se aumenten a toda la población vulnerable, y no sólo al 40 por ciento, también que se extienda a los adultos mayores y pensionados, a las mujeres jefas de hogar y por supuesto a los electro dependientes entre otros”.

Por último, Segovia señaló que “creo firmemente que esta alza debió haber comenzado a regir desde el 1 de enero, y no en julio, ni una nueva alza en septiembre como finalmente se adoptó, pues en verano se ocupa mucho menos electricidad que en invierno. En fin, creemos que todo esto se pudo haber hecho mucho mejor, buscando que el impacto sea el menor y no como ha sido hasta ahora, en que no se ha pensado en el impacto negativo que esto tendrá en la población”.