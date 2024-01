“No puede ser que se siga velando por las utilidades de grandes corporaciones y empresarios, en vez, de privilegiar el bienestar y seguridad social de quienes han dado todo por el país. Pedimos a la izquierda y a la derecha dejar las zancadillas y caminar juntos en función de la tranquilidad de todas y todos los adultos mayores”, explicó Claudio Segovia.

El alcalde de la comuna de Graneros Claudio Segovia entró de lleno en el debate por las pensiones y criticó el aumento estimado de 12 mil pesos en la Pensión Garantizada Universal, PGU, señalando que “acá estamos hablando de la calidad de vida y dignidad de los adultos mayores, y es eso lo que deben pensar y poner en valor, los miembros del congreso”.

Segovia exigió que “pedimos un gran acuerdo nacional, en donde, los señores de izquierda y derecha dejen sus intereses creados y solo piensen en la dignidad de los adultos mayores. Si logran entender algo que para la gran mayoría del país es evidente, estaremos avanzando en entregar una solución digna”.

La autoridad comunal de Graneros indicó que “los representantes en el congreso no han estado a la altura de lo que el país necesita. Uno esperaría que después del estallido social del año 2018, la lección se hubiese aprendido, pero vemos con espasmo y asombro que esto no ha sido así. La empatía por los adultos mayores, las ganas de mejorar de una vez por todas sus pensiones, no existe para ellos y eso es lo que nosotros condenamos y criticamos”.

Segovia agregó que “no puede ser que se siga velando por las utilidades de grandes corporaciones y empresarios, en vez, de privilegiar el bienestar y seguridad social de quienes han dado todo por el país. Pedimos a la izquierda y a la derecha dejar las zancadillas y caminar juntos en función de la tranquilidad de todas y todos los adultos mayores”.

Por último, el alcalde de Graneros sentenció que “las pensiones asociadas a las AFP son una vergüenza, las pensiones asistenciales por discapacidad no alcanzan, todo jubilado debe seguir trabajando, y lo que los parlamentarios deben entender es que tener pensiones dignas no es un lujo, ni un privilegio, sino que, es hacer justicia por quienes han dado la vida por nuestro país.