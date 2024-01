“Expreso públicamente mi solidaridad con la familia, con los funcionarios municipales y con el alcalde de esa comuna. Este crimen nos ha consternado como región y como país y es una nueva señal de alerta que no podemos dejar pasar. Nuestra condena debe ser total y el castigo ejemplificador para que nunca más debamos lamentar situaciones tan dolorosas como éstas”, sentenció Claudio Segovia.

Alzó la voz y expresó su consternación ante el femicidio que el último fin de semana enlutó a la comuna de Pichilemu. “Estoy impactado. Primero como persona y luego como alcalde. La municipalidad es una gran familia, todos nos conocemos y compartimos a diario. Siento como propio el gran dolor que Pichilemu debe estar viviendo por el asesinato de una de sus hijas”, relató el alcalde de Graneros Claudio Segovia.

La autoridad explicó el sentimiento de desconsuelo que lo invade en este momento. “Este crimen tan cobarde y vil no puede ser un femicidio más. Este es el momento en el que como sociedad debemos decir basta. Nunca más. Y en esto, las autoridades debemos levantar la voz y exigir no solo justicia, sino que también que este sea el punto de inflexión, para endurecer las penas y para que el asesinato de Tabita Lizana no quede en el olvido y no sea un número más, que lamentablemente es lo que ocurre tantas veces”, expresó.

Claudio Segovia agregó que “acá y como en tantos otros casos, hubo señales de alerta, hubo gritos de auxilios, Tabita ya había advertido su temor. Y esto es lo que debe cambiar de una vez por todas, el estado no puede y no debe seguir fallando. Las mujeres no pueden sentir miedo, expresarlo y dejarlas solas. Necesitamos que las instituciones sean más proactivas, que la justicia funcione”.

El alcalde de Graneros fue claro y contundente. “Veo mucho silencio y poca condena a este crimen tan cobarde. Los parlamentarios no se han expresado, no los veo iniciando debates para que el crimen de Tabita sea este punto de inflexión que como país necesitamos. Yo como ciudadano esperaría más proactividad y que nuestros representantes, quienes discuten y proponen las leyes actuaran con preocupación, empatía y sentido común para proteger a las mujeres y a las víctimas de violencia”, indicó.

Segovia llamó a las autoridades e instituciones a reflexionar. “Acá vemos muchos anuncios, muchas frases para la prensa, mucha cuña, lamentos, pero necesitamos todo lo contrario. Proactividad para evitar que crímenes tan cobardes como el de Tabita nunca más ocurran. Eso es lo que debemos evitar”, sentenció.

“Envío mis condolencias públicas, siento mucho dolor por lo sucedido. Mis sentimientos están con su familia, con la familia municipal, con el alcalde de Pichilemu, con el funcionario herido. Y vuelvo a reiterar. Espero que la justicia sea implacable con el cobarde que atentó contra Tabita”, concluyó el alcalde de Graneros.