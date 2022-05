Las constantes e inexplicables alzas en los precios, particularmente de aquellos que componen la canasta básica en Chile, continúa generando controversias en la escena nacional.

Hace solo unos días atrás, el alcalde de Graneros, Claudio Segovia hizo una “intervención” en las afueras de la Delegación Presidencial de O’Higgins. Allí junto a su equipo, denunció las malas prácticas, que encubren un patrón común.

“Los cambios bruscos en los precios, no son producto de la inflación, esto es derechamente colusión. No debemos normalizar estas situaciones y hay que ser valientes para denunciar, porque aquí nada tienen que ver los retiros de las AFP ni la guerra en Ucrania. Aquí son los mismos empresarios de siempre, los que aprovechan el momento para hacerse aún más ricos”, dice el edil.

Mientras de recibe muestras de cariño y adhesión de vecinos que transitan por el sector, Segovia, insiste que el gobierno debe tomar cartas en el asunto. “Creo que están mirando para el lado y no ven los reales problemas de la gente. Necesitamos de su apoyo porque ya no solo es el gas y el aceite, ahora se suma el pan, las verduras, la carne, etc. Dónde queremos llegar”.

Para concluir, el alcalde de Graneros, expresa que se ha reunido con sus pares del cono norte (Mostazal y Codegua) para, “iniciar acciones y levantar la voz y no descansaremos hasta lograr que nos escuchen, porque son nuestras comunidades humildes, los que más están sufriendo esta injusticia”.