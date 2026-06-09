La autoridad comunal calificó como “gravísimo” el ataque registrado mientras finalizaba una misa, afirmó que la ciudad no normalizará la violencia y llamó a las instituciones competentes a esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia._

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, condenó enérgicamente el grave hecho de violencia ocurrido la noche de este viernes en la parroquia Divino Maestro, donde sujetos armados efectuaron disparos mientras finalizaba una misa, generando conmoción entre los asistentes y la comunidad rancagüina.

“Lo ocurrido esta noche en la parroquia Divino Maestro es gravísimo y merece la más absoluta condena. Que sujetos armados efectúen disparos en el contexto de una misa constituye un hecho de violencia inaceptable que golpea a toda nuestra comunidad”, señaló el jefe comunal.

Agliati agregó que este tipo de situaciones no pueden normalizarse ni aceptarse como parte de la realidad de la ciudad.

“Como alcalde de Rancagua quiero ser muy claro: no vamos a normalizar la violencia ni aceptar que nuestras familias, nuestros barrios, nuestros espacios públicos o nuestros lugares de culto se transformen en escenarios de delincuencia”, afirmó.

Asimismo, hizo un llamado a las instituciones responsables de la seguridad y de la persecución penal para que los hechos sean esclarecidos a la brevedad y los responsables respondan ante la justicia.

“Esperamos que las instituciones responsables de la seguridad y de la persecución penal actúen con la máxima rapidez y eficacia para esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y ponerlos prontamente a disposición de la justicia”, sostuvo.

Finalmente, Raimundo Agliati reafirmó el compromiso del municipio con la prevención y la seguridad de los vecinos de Rancagua.

“Desde el municipio seguiremos fortaleciendo nuestro trabajo preventivo y evaluaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance para colaborar frente a hechos de esta gravedad. Cuando la violencia llega hasta una iglesia, se ha cruzado un límite que Rancagua no está dispuesta a tolerar”, concluyó.