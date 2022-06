“Iniciamos acciones en este tema: la primera es reunirnos con el superintendente de Electricidad y Combustibles; y vamos a ir como alcaldes y con nuestros vecinos para que nos dé respuesta respecto a esta temática que afecta a miles de familias”, señaló Juan Ramón Godoy.

Rancagua, junio 2022.- A la Municipalidad de Rancagua llegaron distintas autoridades de la región, con la finalidad de llevar a cabo una importante reunión en la que participaron el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy; el presidente de Conadecus, Hernán Calderón, el senador Juan Luis Castro, la consejera regional Jacqueline Jorquera y los jefes comunales de San Fernando, Pablo Silva; Luis Barra de Malloa; José Flores de Codegua y Claudio Segovia de Graneros.

La cita tuvo como principal motivo poder definir los pasos a seguir para presentar una demanda colectiva en contra de la empresa de electricidad CGE, la que durante los últimos días ha entregado un deficiente servicio a los vecinos y vecinas, no solo de Rancagua, sino que también de la región.

Numerosos cortes de energía y bajas de voltajes son los que se han presentado en la capital regional, manteniendo a sectores de la comuna sin electricidad por 36 horas, una situación que preocupa de sobre manera al alcalde Juan Ramón Godoy, por lo que, en conjunto a Hernán Calderón, presidente de Conadecus, alcaldes de otras comunas de la región y vecinos acudirán a reunirse con el superintendente de Electricidad y Combustibles para plantear la situación y tener respuestas inmediatas.

El jefe comunal de Rancagua indicó que “queremos manifestar nuestra molestia ante los reiterados cortes de luz que tiene CGE (…) Necesitamos que hoy día se reponga la electricidad en muchos barrios de nuestra comuna, que llevan 24 y 36 horas sin luz eléctrica”.

El alcalde Juan Ramón Godoy entregó, además, los pasos a seguir de forma inmediata, puntualizando que “iniciamos acciones en este tema; la primera reunirnos con el superintendente de Electricidad y Combustibles. Vamos a ir como alcaldes y con nuestros vecinos para que nos dé respuesta respecto a esta temática que está en cada una de nuestras comunas”, señalando que estudian interponer una demanda colectiva contra CGE que permita reparar el menoscabo que a diario viven miles de familias por este mal servicio.

Hernán Calderón, presidente de Conadecus no se mantuvo al margen de lo ocurrido, indicando que “esta calidad de servicio no se la merecen los chilenos y menos la VI región (…) No tenemos ningún temor ni ningún problema para juntar los antecedentes e iniciar una demanda por la mala calidad del servicio y también por los artefactos que se queman”.

El senador Juan Luis Castro también se comprometió con la situación que afecta a cientos de rancagüinos y rancagüinas, comentando “además de la acción en la Superintendencia yo he comprometido ante los alcaldes una reunión con el Ministro de Energía, Claudio Huepe”.