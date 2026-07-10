La máxima autoridad comunal señaló que los hechos denunciados deben ser investigados con el máximo rigor y respeto al debido proceso, afirmando que esta problemática afecta a distintos ámbitos de la sociedad, haciendo indispensable reforzar el rol de las familias, la prevención y la educación digital.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, manifestó su profunda preocupación por las denuncias que actualmente son investigadas y que afectan a la comunidad educativa del Colegio Marista, señalando que se trata de hechos de la mayor gravedad que requieren una investigación exhaustiva, el irrestricto respeto los protocolos y procedimientos y el acompañamiento efectivo e integral de victimas y de quienes hoy enfrentan momentos de incertidumbre.

La máxima autoridad comunal sostuvo que, precisamente por la sensibilidad de los antecedentes, es indispensable actuar con responsabilidad, permitiendo que las instituciones competentes desarrollen su labor y evitando emitir juicios mientras la investigación se encuentra en curso.

Al respecto, el alcalde señaló que “lo primero es permitir que la investigación avance y que sean las instituciones competentes las que establezcan los hechos y las responsabilidades que correspondan. Frente a situaciones de esta gravedad debemos actuar con prudencia y responsabilidad, porque estamos hablando de hechos que pueden tener consecuencias profundamente dolorosas para las personas involucradas y también importantes efectos desde el punto de vista penal”.

El jefe comunal agregó que, más allá de lo que determine la investigación, esta situación vuelve a poner sobre la mesa un desafío que como país no puede seguir siendo ignorado.

“Sería un error pensar que este es un problema que pertenece únicamente a un establecimiento educacional. Lamentablemente, estamos frente a una problemática que se ha manifestado en distintos espacios de nuestra sociedad y que nos interpela a todos. Por eso, además de esclarecer los hechos, debemos fortalecer la prevención y asumir un compromiso mucho mayor con la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

En esa línea, Agliati enfatizó que uno de los principales desafíos está en el acompañamiento que las familias entregan a sus hijos e hijas en el mundo digital.

“Hoy nuestros niños y jóvenes desarrollan gran parte de su vida en entornos digitales. Como adultos no podemos estar ausentes de esa realidad. Necesitamos conversar más con nuestros hijos, conocer los espacios donde interactúan, educarlos sobre los riesgos que existen y generar relaciones de confianza para que puedan pedir ayuda cuando la necesiten. Esa tarea comienza en la familia, continúa en las comunidades educativas y requiere también del compromiso permanente de toda la sociedad”.

Finalmente, el alcalde reiteró el compromiso de la Municipalidad de Rancagua con todas las iniciativas orientadas a la prevención, la promoción del buen trato y la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

“La protección de nuestros niños y adolescentes no puede comenzar cuando ocurre un delito; debe comenzar mucho antes, con familias presentes, comunidades educativas comprometidas y una sociedad que asuma que el mundo digital también requiere acompañamiento, formación y cuidado. Ese es un desafío que nos involucra a todos y frente al cual no podemos restarnos.”