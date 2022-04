“Nosotros solicitamos tanto al Delegado Presidencial como también a Codelco que no autorizara que Universidad de Chile fuera local, y esto no tiene que ver con la institución, no tiene que ver con el club, tiene que ver con lo que significan los hinchas que no supieron comportarse y tuvieron muchos destrozos en la ciudad de Rancagua”, aseguró el alcalde Juan Ramón Godoy.

Pasado el mediodía, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy realizó una importante petición al Delegado Presidencial, Fabio López: la no realización del partido entre Audax Italiano, el local, y Universidad de Chile, la visita, en dependencias del Estadio El Teniente de Rancagua.

Esta situación se produce luego de que el pasado 5 de diciembre de 2021, aficionados del club Universidad de Chile, destrozaron y vandalizaron el ‘Memorial de los 16’, además de otras faltas e infracciones a la Ley 19.327 de “Derechos y Deberes en los Espectáculos de Fútbol Profesional”.

Es en torno a lo ocurrido, que el jefe comunal buscó evitar que estos hechos se vuelvan a repetir, presentando un oficio al Delegado Presidencial para que el encuentro fijado para este 23 de abril no se disputara en Rancagua.

Ante la postura del municipio que gestiona el alcalde, Juan Ramón Godoy puntualizó que “nuestra posición ha sido clara desde un principio, nosotros tuvimos un partido en que hinchas de Universidad de Chile, primero, insultaron a la ciudad cuando profanaron el memorial de los 16, pero además de eso, también hubo destrozos en la ciudad, que asume finalmente el municipio de Rancagua su reparación”.

De forma adicional, el jefe comunal fue enfático al señalar que la medida no tiene que ver con el club Universidad de Chile, sino con el comportamiento de los diferentes hinchas: “Nosotros solicitamos tanto al Delegado Presidencial como también a Codelco que no autorizara que Universidad de Chile fuera local, y esto no tiene que ver con la institución, no tiene que ver con el club, tiene que ver con lo que significan los hinchas que no supieron comportarse y tuvieron muchos destrozos en la ciudad de Rancagua. Es por eso, que nosotros presentamos este oficio al Delegado Presidencial junto al Concejo Municipal”, finalizó.

Por su parte, Fabio López, Delegado Presidencial de la región de O’Higgins, señaló con respecto a la petición realizada por el alcalde de Rancagua que “nos hizo una petición oficial por aquellos incidentes lamentables acontecidos donde barristas de Universidad de Chile profanaron el ‘Monumento de los 16’. Hasta la fecha, aún no ha sido presentada ninguna solicitud por parte del club Audax Italiano para que jueguen de local (…) Si se llegara a presentar la solicitud dentro de las últimas horas, estaríamos en condiciones de rechazarlo porque es un partido de categoría A, porque tal como dice la Ley de Estadio Seguro, es para brindar un espectáculo seguro y no se están dando las condiciones”.