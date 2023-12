El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, junto al concejal Patricio Henríquez, participaron de una importante reunión con el director de Vialidad del MOP, Maurice Dintrans; junto a representantes de las Juntas de Vecinos de La Palma Grande y La Palma Chica, a raíz de la demanda de las familias del sector para mantener el paso peatonal en la Ruta Travesía, ex Ruta 5, en una reunión donde también estuvieron presentes representantes de la senadora Alejandra Sepúlveda y la diputada Natalia Romero.

En la reunión, se entregaron buenas noticias para los vecinos, ya que se suspenderá la instalación de new jersey en los tramos de la carretera que comprenden estos tres sectores, evitando así el cierre del paso peatonal, a la espera de una solución definitiva por parte del MOP, mientras se construye la anhelada pasarela en este sector de Rancagua.

En la oportunidad, el alcalde Juan Ramón Godoy, señaló que “creemos que hay que escuchar a los vecinos en esta demanda, porque este sector ha estado históricamente aislado y no puede, durante estos meses, no tener acceso y tener que dar una vuelta de casi 8 kilómetros para poder ingresar a Rancagua debido al trabajo que se está haciendo con la instalación de los nuevos new jersey, que son para brindar mayor seguridad vial”.

En ese sentido, el alcalde valoró “la buena noticia que se le entregó a nuestros vecinos y vecinas, a la espera de una solución definitiva que no altere la vida de las familias de La Palma Chica, Palma Grande y El Porvenir, pero que también brinde seguridad a quienes transiten por el sector, mientras se construye la pasarela”.

Por su parte, el concejal Patricio Henríquez, aseguró que “estamos muy satisfechos con la reunión que hemos tenido, si bien es cierto no son definitivas, entendiendo que hay complejidades técnicas y administrativas. Por el momento nos vamos muy contentos con el resultado de esta reunión”.

Asimismo, Ana María Matus, secretaria del Comité de Vivienda Los Guindales, de La Palma Grande, declaró sentirse “muy agradecida del alcalde Juan Ramón Goody, del concejal Patricio Henríquez y autoridades del MOP porque ellos me ayudaron al tiro. Son más de mil personas, de La Palma Chica, Palma Grande y El Porvenir, entonces ya es un avance para poder cruzar tranquilos”.

Finalmente, Ana Luisa Aceituno, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Las Palmas, indicó que “nos vamos muy contentos porque nos dieron una solución, gracias al alcalde Godoy y al concejal Henríquez, porque nos sentimos apoyados y respaldados”.