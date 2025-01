El operativo, liderado por equipos municipales en conjunto con Carabineros, permitió poner a salvo a cinco perros que se encontraban en un delicado estado de salud.

Rancagua 08 enero 2025.- En un impactante caso de maltrato animal, cinco perros fueron rescatados en deplorables condiciones desde un domicilio en el pasaje Los Nardos, de la Población Siempre Unidos, en Rancagua. El operativo fue realizado por el OS14, compuesto por Carabineros y la Dirección de Seguridad Pública del municipio, con el apoyo de la Dirección de Gestión Ambiental (DGA), que incluyó a un equipo veterinario en terreno.

El alcalde Raimundo Agliati condenó enérgicamente lo sucedido, asegurando que no permitirá que este tipo de actos queden impunes. “Quiero ser categórico: en Rancagua no toleraremos el abandono ni el maltrato animal. Este caso de crueldad no quedará impune, y como alcalde, he instruido al municipio a presentar una querella contra los responsables. No vamos a permitir que nadie abuse de los más indefensos. Quien maltrate o abandone a un animal enfrentará todo el peso de la ley. Aquí se acaba la indiferencia. En Rancagua, vamos a defender a los animales con firmeza y determinación”, afirmó.

La querella, instruida por el alcalde, se presentará ante los tribunales durante las próximas horas, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes y que este tipo de situaciones no se repitan en la comuna.

El rescate incluyó a tres cachorros y dos perros adultos que sobrevivían gracias a ocasionales raciones de comida y agua que les proporcionaban los propios vecinos. Así lo afirmó Ramón Poblete, vecino del sector, quien relató la gravedad del abandono: “Todas las noches sentíamos cómo lloraban, cómo gritaban. Uno pasaba y lloraba. Y los veíamos que no tenían agua, no tenían nada. Empezamos a traer agua, comida… afortunadamente con eso sobrevivieron un poco, pero eran más perros. Muchos murieron ahí”.

Alejandra González, médico veterinario y encargada de la Clínica Veterinaria Municipal, confirmó el estado crítico en el que fueron encontrados los animales: “Los perros llegaron en un estado bastante deplorable en nuestra unidad. Están parasitados en forma interna y externa, entonces requieren de recuperación en nuestra clínica y, posteriormente, en el canil municipal. Obviamente esperamos que prontamente los podamos recuperar y darlos en adopción”.

Por último, el alcalde Raimundo Agliati confirmó que los 5 canes se encuentran ya fuera de peligro de muerte. “Fueron atendidos justo a tiempo por nuestro equipo veterinario y tras un periodo de observación y seguimiento, esperamos que sean adoptados por alguna familia responsable, que les pueda dar el cariño y amor necesario que estos perritos necesitan”, concluyó.