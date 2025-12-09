El jefe comunal estuvo presente en Valparaíso durante la votación de la nueva normativa, que permitirá agilizar contrataciones, fortalecer la labor preventiva en terreno y entregar mayor protección a los funcionarios municipales en todo el país.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes la Ley de Seguridad Municipal, un avance considerado clave para fortalecer el trabajo preventivo a nivel local tras varios meses de debate parlamentario. El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, estuvo en Valparaíso durante la instancia, siguiendo de cerca el desarrollo de la votación y destacando el impacto que tendrá la nueva normativa en la labor cotidiana de los municipios.

El jefe comunal valoró el apoyo transversal que recibió la iniciativa, señalando que se trataba de un proyecto muy necesario, cuya discusión se extendió debido a diversas observaciones técnicas. Sin embargo, enfatizó que lo esencial es responder a las necesidades reales que se expresan diariamente en las calles.

Agliati explicó que uno de los mayores obstáculos que enfrentan los municipios es su estructura administrativa, que dificulta la contratación de nuevos funcionarios e inspectores municipales. La ley permitirá realizar incorporaciones bajo el Código del Trabajo, agilizando los procesos y facilitando el refuerzo de equipos cuando los recursos estén disponibles.

El alcalde también destacó que la normativa otorga un respaldo claro a los equipos que trabajan en terreno, especialmente a quienes cumplen funciones de seguridad preventiva. Por primera vez, la entrega de elementos de protección quedará establecida por ley, superando la disparidad de criterios entre municipios. Además, la normativa permitirá realizar inversiones adecuadas, brindar mayor tranquilidad a los funcionarios e implementar seguros que resguarden su labor.

Otro aspecto relevante es el fortalecimiento de la protección ante agresiones. Agliati subrayó que quienes realizan labores municipales en la vía pública contarán con mayores garantías, y que las personas que los agredan deberán enfrentar sanciones más estrictas.

Finalmente, el alcalde agradeció el respaldo parlamentario que hizo posible este avance. “Como alcalde de una ciudad capital, sinceramente agradezco este logro, que es para todos como país: contar por primera vez con una Ley de Seguridad Municipal”, afirmó.

La aprobación de esta normativa representa un paso significativo en el fortalecimiento de las capacidades comunales para la prevención del delito, otorgando mejores herramientas a los municipios y un mayor resguardo a los equipos que trabajan diariamente en terreno.