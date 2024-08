El alcalde de la comuna de Graneros, Claudio Segovia Cofré llamó a los vecinos y vecinas a presentar una demanda colectiva contra la Compañía General Eléctrica, CGE, por la tardanza en la reposición del suministro eléctrico.

“Invitamos a las granerinas y granerinos para el día de mañana martes 06 de agosto, a partir de las 09:0 horas, en la Plaza de Armas de nuestra comuna donde habilitaremos un toldo para que usted pueda establecer su demanda. Traiga su carnet de identidad, ojalá una dimensión de lo perdido. Le vamos a pedir a la Empresa CGE que pueda recuperar lo que las personas perdieron. Le hemos planteado nuestra disposición para colaborar, pero también para hacer las acciones judiciales que corresponda para defender los intereses de nuestros vecinos y vecinas”, enfatizó Claudio Segovia Cofré.

Cabe destacar que, junto con la acción del alcalde de la comuna de Graneros, la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins, MURO’H, presentó una denuncia ante la Superintendencia de Electricidad y Combustible. “No nos parece que no se informe, que la gente llame y nadie conteste, que a pesar del colapso, no se hayan contratado nuevas brigadas. Hemos ofrecido, personalmente con la gerencia de la empresa, el apoyo del municipio para poder abordar las situaciones que ellos tengan que hacer, como cortes de arboles, podas. Estamos a la espera del llamado, pero hasta ahora nadie se ha contactado con nosotros”, expresó la autoridad comunal.

Acciones del municipio de Graneros

El alcalde de la comuna de Graneros, Claudio Segovia Cofré informó las acciones que se han realizado en la comuna, producto del sistema frontal:

Suspensión de clases en Graneros, hasta nuevo aviso.

Equipos municipales se encuentran trabajando en los distintos establecimientos educacionales de la comuna constatando la situación de cada uno.

Equipos sociales están aplicando la Ficha Básica de Emergencia, FIBE.

La Secretaría Municipal de Graneros estableció un decreto de emergencia que esta vigente para la adquisición de bienes. Se han entregado carretillas, palas, mercadería, carbón, en los lugares mas afectados por esta emergencia.

Reporte de reposición de suministro eléctrico en la comuna de Graneros

La autoridad comunal, además informó la reposición del suministro para diferentes sectores de la comuna:

Sector Santa Julia y Las Mercedes: lunes 05 de agosto, 14:00 horas

Camino Las Mercedes y Gabriela Mistral: lunes 05 de agosto, 23:00 horas

Sector El Arrozal y La Cabaña: martes 06 de agosto, 23:00 horas

Alcalde de Graneros solidariza con venezolanos que viven en su comuna

El alcalde de Graneros, Claudio Segovia Cofré se reunió con la comunidad venezolana que se encuentra en la comuna para compartir un desayuno y “empatizar con ellos en este difícil momento que están viviendo como nación”.

“Estamos con personas que son venezolanas y venezolanos, que han llegado a Chile, la mayoría gente de bien, algunos malulos también, que los vamos a perseguir, escuchando atentamente las historias de cada una y uno, muy profundas, de esperanza, en este difícil momento que están viviendo. Si el señor Maduro puede ver esto, le quiero decir que está ocasionando un gran daño, y estas personas han tenido que salir de su país, para venirse a Chile en busca de otra oportunidad para salir adelante en sus vidas, pero dejando a sus familias en Venezuela”, destacó el alcalde.

“Le queremos pedir al señor Maduro, que se ponga la manito en el corazón y se inspire en Simón Bolívar, quien quería la unidad americana, y usted está haciendo lo contrario, tiene la división en su país, entonces cómo se va a lograr la unidad de América si la mayoría de los países le están diciendo que usted está mal. Entonces don Nicolás, ya pues corte el leseo, hay seres humanos aquí. Estas personas son nobles y están sufriendo por decisiones de los gobernantes”, agregó Claudio Segovia Cofré.

Según datos estadísticos del Servicio de Migraciones, durante el período 2013 – 2023, se otorgaron un total de 403 residencias definitivas a extranjeros que declararon residir en la comuna de Graneros. El último año se otorgaron 112 permisos de residencias definitivas, lo que representa un aumento del 32% con respecto al año anterior.

Sobre los países de origen, se observa que Haití concentra el 42,7% de las personas a las que se les ha otorgado este permiso. Luego figuran Venezuela con 24,8%, Bolivia con 10,2% y Colombia con 5,5%.

“Son hermanos venezolanos y venezolanas, nosotros los queremos, los cuidamos y los protegemos. Son granerinas y granerinos y estamos solidarizando en estos momentos dolorosos que están viviendo como nación. No nos podemos meter, no nos corresponde, pero si abrazarlos y decirles que no están solos. Un abrazo para todos los venezolanos que están por el mundo, ánimo y cuídense mucho”, culminó la primera autoridad de la comuna.

Impresiones

Evelyn Grateron: “Agradecemos el gesto, ya que los venezolanos estamos con los sentimientos encontrados con la situación que vive nuestro país. Nos sentimos súper acogidos de parte del alcalde, de todas las personas que viven en Graneros”.

Cristi García: “Estoy agradecida con el alcalde por haberse puesto en los zapatos de los venezolanos, sentimos una empatía increíble de parte de la alcaldía de Graneros por la cual estamos muy agradecidos. Nos ha tendido la mano y nos ha ofrecido oportunidades”.

Brendi Castro: “Estoy muy agradecida por la Municipalidad de Graneros, no solamente por este momento en donde los venezolanos necesitamos ese abrazo internacional, sino que porque desde que llegué a esta comuna nos hemos sentido súper bien, no nos han discriminado. Esta invitación nos da una luz de esperanza de que a nivel internacional estamos sintiendo el apoyo”.