“Ha quedado demostrado que se trata de un crimen organizado y de un delito que estaba planificado. No es posible que este tipo de cosas ocurran en nuestra Región y país”, enfatizó el alcalde de la comuna de Graneros y presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins, MURO’H, Claudio Segovia Cofré.

La tarde del pasado jueves, en la Ruta 5 Sur poniente, a la altura de Mostazal, se produjo un accidente de tránsito entre un camión y una camioneta. Tras llegar Carabineros de Chile al lugar, pudo ver que el vehículo menor presentaba cerca de seis impactos balísticos, y su chofer con uno en la sien, falleciendo en el lugar.

Según testigos, una persona que se trasladaba en una motocicleta disparó a la camioneta causando el accidente de tránsito y la muerte de su conductor. Frente a este escenario, el alcalde Claudio Segovia Cofré hizo un llamado a las autoridades a unirse y enfrentar juntos la delincuencia.

“Todas las autoridades tenemos que organizarnos y desarrollar acciones concretas, hacer un llamado a la Paz y no a la violencia. De izquierda a derecha, nos tenemos que unir para enfrentar la delincuencia porque tenemos el deber de entregar a la ciudadanía, paz, para que puedan vivir como se merecen, sin toques de queda como el que vivimos permanentemente, y que se ha normalizado”, expresó el además presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asociación de Municipalidades de la Región de O’Higgins, MURO’H.

“No es posible que se cometan este tipo de delitos sin que nadie diga nada. Es hora de actuar y creemos que las autoridades tenemos el deber, sobre todo el Presidente de la República, de convocar a un Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Aquí nadie sobra. Serán los militares, otro tipo de fuerzas, pero acciones concretas debemos tomar. Y sobre todo poner recursos para que los municipios se preparen para enfrentar la delincuencia”, agregó el alcalde de Graneros.

“No es posible que estas noticias sean normales y que estén ocurriendo en nuestro país. Tenemos que detenerlo y enfrentarlo con todo el rigor y fuerza, el Estado chileno tiene que actuar y toda la sociedad lo va a respaldar. Necesitamos actitud fuerte, coherente, y consecuente con lo que estamos viviendo. No más delito, no más crímenes, no más narcotráfico en Chile”, culminó Claudio Segovia Cofré.