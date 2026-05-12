El procedimiento coordinado permitió enfrentar focos de inseguridad y riesgo para las vecinas y vecinos, reforzando las labores de control y resguardo en la comuna.

Durante el operativo desarrollado por la Municipalidad de Rancagua, Carabineros y la Seremi de Salud se concretó la ejecución de una orden de ingreso y clausura de una vivienda particular que presentaba riesgos sanitarios para la comunidad. Además, se logró frustrar un robo y se detuvo a tres personas: dos por mantenerse prófugas de la justicia y una por infracción a la Ley de Aduanas, vinculada al contrabando de cigarrillos.

El despliegue también contempló 71 controles de identidad preventivos y 22 controles vehiculares aleatorios.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó el trabajo coordinado entre las instituciones y aseguró que “la seguridad se construye con presencia en terreno, fiscalización y decisiones concretas. Hoy estamos recuperando espacios, enfrentando focos de inseguridad y trabajando unidos para devolverle la tranquilidad a las familias de Rancagua”.

Estas acciones forman parte del trabajo conjunto y permanente entre la Municipalidad de Rancagua, a través de su Dirección de Seguridad Pública, Carabineros de Chile y la Seremi de Salud, fortaleciendo la presencia en terreno, la prevención y el compromiso con la seguridad y calidad de vida de las vecinas y vecinos.