Carabineros y autoridades regionales dieron el vamos a lo que será el resguardo policial en el Santuario y sus inmediaciones para que los feligreses asistan con tranquilidad y seguridad.

Con un amplio despliegue policial en la explanada del Santuario de Santa Rosa de Lima en Pelequén, Carabineros de la Zona O’Higgins, liderados por el Jefe Zona O’Higgins, General Max Jiménez Fleming, junto al Delegado Presidencial O’Higgins, Fabio López Aguilera, Seremi Seguridad Pública, Rodolfo Nuñez Bustamante; alcalde de Malloa, Luis Barra; y el sacerdote rector del Santuario Santa Rosa de Lima, Juan Carlos Farias, se dio inicio a los servicios de resguardo en la Festividad Religiosa, que cada año congrega a miles de personas de la región y el país.

Desde este 27 y hasta el próximo 31 de agosto, se estarán desarrollando servicios operativos de tránsito y de población con el objetivo de brindar seguridad a los feligreses, comerciantes que asistan a la festividad, así como a los residentes de Pelequén y automovilistas.

Para ello se ha desarrollado una serie de reuniones de coordinación con el municipio y otros organismos para verificar cada detalle en el área de seguridad.

Al respecto el Delegado Presidencial O’Higgins, Fabio López Aguilera, resaltó el despliegue de Carabineros que permitirá que está Festividad se desarrolle con tranquilidad y seguridad para los feligreses así como a quienes asistan al entorno comercial. Al mismo tiempo, entregó recomendaciones enfocadas a los automovilistas y peatones para evitar que se produzcan accidentes viales, debido a que los peregrinos transitarán por la ruta 5- Sur.”

Por su parte el alcalde Malloa, Luis Barra resaltó “el despliegue de Carabineros para resguardar el normal desarrollo de la Festividad”. Recalcó que “se realizaron una serie de reuniones con Carabineros y autoridades para coordinar cada detalle de la festividad, especialmente en el área de seguridad, para que la gente venga con mucha tranquilidad”.

En tanto, el rector del Santuario, padre Juan Carlos Farias, invitó a los feligreses a vivir está Festividad que este año es especial, ya que se está viviendo un año jubilar.

Finalmente, el Jefe Zona O’Higgins, General Max Jiménez Fleming, señaló que “hemos reforzado los servicios con un despliegue importante de Carabineros para esta festividad de Santa Rosa de Lima de Pelequén. Se ha realizado un exhaustivo trabajo, con diversas reuniones, para establecer puntos estratégicos del personal para brindar seguridad y tranquilidad durante todo el desarrollo de Santa Rosa de Pelequén”.

El General Jiménez recalcó que “los recursos humanos y logísticos de la Zona O’Higgins contarán además con apoyo de diversos estamentos institucionales de orden y seguridad, de las especialidades, así como de la Escuela de Suboficiales de Carabineros de la Región Metropolitana durante los días de mayor concentración de asistentes. Por otra parte, se mantendrá un control exhaustivo del comercio y también con fiscalizaciones vehiculares. Carabineros mantendrá un amplio despliegue para entregar tranquilidad y seguridad a todos los asistentes”, aseveró.