La voz más querida del pop español regresa a nuestro país para presentarse el próximo sábado 12 de noviembre en Gran Arena Monticello con el Tour Volver, donde incluirá algunas canciones de su nuevo disco “Mil Razones” y los grandes éxitos que la han hecho mundialmente conocida. El show está programado para las 21.00 horas y las entradas se pondrán a la venta el miércoles 11 de mayo a las 11.00 am por el sistema Topticket.cl

Con la serenidad que le da el paso del tiempo y su clásica voz que se dio a conocer junto a Mecano, la cantautora española regresa a deleitar a sus seguidores con un íntimo show que se enmarca en la gira que la pone nuevamente en los escenarios luego de la etapa más cruda de la pandemia de los últimos años.

En este reencuentro la española interpretará clásicos que han traspasado a varias generaciones y siguen vigentes hasta ahora como Hijo de la Luna, Mujer contra Mujer, Me Cuesta Tanto Olvidarte, Una Rosa es un Rosa, Corazones, El 7 de Septiembre, Sonrisa, entre otros y parte de su nuevo disco.

La cantautora siempre ha mantenido una relación muy cercana con Chile, lo que ha incluido varias presentaciones en el Festival de Viña del Mar, innumerables conciertos en importantes recintos de nuestro país y también ha participado jurado en el programa de talentos The Voice.

Gran Arena Monticello recibirá al público con todas las medidas sanitarias dispuestas por las diversas autoridades y los asistentes deberán contar con el Pase de Movilidad habilitado que será exigido en la entrada, por lo que se recomienda llegar con el debido tiempo de antelación.

ACERCA DE BOULEVARD MONTICELLO

Boulevard Monticello forma parte de Monticello, el centro de entretención más importante de Chile. Cuenta con una variada oferta gastronómica, de espectáculos y juegos. Las aperturas de restaurantes como Hops (Carolina Bazán) y Black Bar (Daniel Greve) se suman a las propuestas ya establecidas de chefs celebrities, entre los que figuran Yann Yvin (Yann Yvin Brasserie), Sergi Arola (Lola Tapas Bar) y Tomás Olivera (Olivera Pastas).

La oferta gastronómica también incluye al gran buffet Capataz, RES de Angostura, Pescador Limeño, Tian Yi Jiao y los fast food Johnny Rockets y Burger King, junto al servicio de Starbucks. Dentro de las atracciones de Boulevard Monticello destaca Gran Arena Monticello, con variados shows y conciertos que conforman una cartelera increíble, acompañado de tiendas y juegos para niños, todo para vivir una experiencia única a sólo minutos de Santiago. Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

Coordenadas:

Gran Arena Monticello

Sábado 12 de noviembre

21.00 horas

Venta de entradas desde el miércoles 11 de mayo a las 11.00 am por el sistema topticket.cl