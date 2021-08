Se extienden las buenas noticias para la Región de O’Higgins en el Panamericano de Halterofilia, que se disputa en la ciudad de Monterrey, México.

A las cinco medallas de bronce que obtuvo Josefa Flores (13 años de edad), el sábado recién pasado, Antonia Palominos, alcanzó el lugar más alto de podio luego de ganar su categoría sub 15. Pero no solo el oro trae a Chile, sino también, bronce en categoría sub 17.

Merecidas medallas para la deportista machalina, integrante del programa Promesas Chile del Ministerio del Deporte, que con mucho esfuerzo y kilo a kilo disputó la final de la competencia internacional.

“Es una maravillosa noticia, que esperábamos se concretara este fin de semana. El logro del equipo conducido por nuestro instructor Esteban Toloza, es consecuencia de la disciplina y pasión que todos le impregnan a este trabajo, en el que incluyo, por cierto, a las familias de cada atleta. La halterofilia es una disciplina muy destacada y la seguiremos apoyando, a través, de nuestras iniciativas y con el Fondo de Alto Rendimiento”, manifiesta el Seremi del Deporte, Diego Ramírez.

Por último, es muy relevante señalar que Felipe Miranda, debutante en estas lides, quedó en el cuarto lugar de la competencia.