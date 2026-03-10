La comediante transformista regresa a los escenarios, de manera exclusiva, con una presentación única y renovada basada en su comentado paso por el Festival de Viña del Mar 2026.

Rancagua, 10 marzo 2026.- Tras convertirse en uno de los nombres más comentados del Festival de Viña 2026, Asskha Sumathra confirma su regreso a los escenarios con una rutina hilarante para mostrar: “Lo que no se vio en Viña”. La cita será el próximo viernes 24 de abril en Gran Arena Monticello en una noche que busca hacer reír a todo el público que exige ver su rutina. Las entradas estarán a la venta desde este viernes 6 de marzo a partir de las 14.00 horas por el sistema Ticketmaster.

Durante su paso por la Quinta Vergara, las carcajadas marcaron el ritmo de su presentación, siendo la noche que más carcajadas sacó un comediante en la última versión del Festival de Viña el público conectó, celebró y pidió más rutina: La Quinta pifió para que volviera, era una exigencia clara del “Monstruo” que quería algo más, quería más Asskha Sumathra.

Ese “algo” que pidió el público es precisamente lo que dará vida a esta nueva presentación en San Francisco de Mostazal, donde Asskha Sumathra mostrará “Lo que no se vio en Viña” y de esta manera podrá entregar a su público la rutina que todos quieren escuchar.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Viernes 24 de abril

21.00 horas

Entradas a la venta desde el viernes 6 de marzo a las 14.00 horas por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos