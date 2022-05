Además, el lunes 16 de mayo, el local de comida rápida fue notificado de su inhabilidad para funcionar, ya que los trabajos realizados en el lugar no cuentan con la recepción del Departamento de Obras municipal.

Este lunes el local McDonald’s, ubicado en Avenida Miguel Ramírez 665, fue notificado de su inhabilidad para funcionar producto de que los trabajos realizados en dicho lugar no cuentan con la Recepción del Departamento de Obras (DOM) de la Municipalidad de Rancagua.

Desde el día de la notificación, el local de comida rápida cuenta con un plazo de 5 días para presentar dicha recepción de obras, de lo contrario no podrá seguir funcionando hasta que regularice la situación.

Se debe considerar que el inmueble cuenta con Permiso de Edificación N° 630, de fecha 22 de diciembre de 2020, y fue abierto a la comunidad sin contar con la recepción del Departamento de Obras Municipales, vulnerando con ello el artículo 145 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece que “ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva, parcial o total”.

Sumado a lo anterior, es importante precisar que la ley señala que “sin perjuicio de las multas que se contemplan en el artículo 20, la infracción a lo dispuesto en el inciso primero de este artículo podrá sancionarse, además, con la inhabilidad de la obra, hasta que se obtenga su recepción, y el desalojo de los ocupantes, con el auxilio de la fuerza pública, que decretará el alcalde, a petición del director de Obras Municipales”.

Administración anterior no solicitó informe de impacto vial

Múltiples han sido los reclamos de rancagüinas y rancagüinos respecto al atochamiento vehicular que se genera en la avenida Miguel Ramírez, al llegar a avenida Einstein, cuando los clientes de McDonald’s requieren utilizar el servicio “AutoMac”, ingresando con sus vehículos a comprar.

A raíz de esta situación, el alcalde de Rancagua aclaró que fue la administración comunal anterior (del exalcalde Eduardo Soto) quien no solicitó un informe de impacto vial a la empresa, razón por la cual no se tomaron las medidas de mitigación para evitar la congestión que se produce en este tramo de avenida Miguel Ramírez.

“Este taco no es de ahora, este taco está hace años con este local (…) Tenemos problemas de conectividad graves, la Avenida Miguel Ramírez es un eje central, por tanto, me parece irresponsable que no se haya solicitado el estudio de impacto vial”, señaló el alcalde Godoy.

De forma adicional, y según informó el Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Rancagua, en el tramo que considera el local de comida rápida se instalarán nuevas señaléticas que prohíben estacionarse o detenerse en cualquiera de las calzadas de avenida Miguel Ramírez, a los vehículos que requieran utilizar el servicio “AutoMac”, y así evitar la congestión causada en este tramo de dicha avenida.