En el contexto de la primera alerta ambiental del año de este lunes 8 de mayo, la Seremi de Salud realizó una fiscalización, en compañía de la Seremi del Medio Ambiente, para verificar el cumplimiento del nuevo Plan de Descontaminación por MP 2,5, la cual establece que en episodio crítico, ya sea en Alerta, Preemergencia o Emergencia Ambiental, está prohibido el uso de artefactos a leña con o sin certificación SEC en las 17 comunas del valle central de O´Higgins.

Rancagua, 9 mayo 2023.- Durante la tarde de este lunes, la Seremi de Salud, Dra. Carolina Torres y parte de su equipo de fiscalización, junto a la Seremi de Medio Ambiente Giovanna Amaya, recorrieron distintos puntos de Rancagua para visualizar el cumplimiento de la medida establecida en la Gestión de Episodios Críticos del Plan de Descontaminación MP 2,5 del valle central de O´Higgins, en el marco de la primera alerta ambiental del año declarada para el lunes 8 de mayo.

Luego del recorrido de fiscalización, la Seremi de Salud, Dra. Carolina Torres sostuvo que “en el contexto del Plan de Descontaminación Atmosférico en la gestión de episodios críticos hemos iniciado estas fiscalizaciones. Estamos con el equipo de Acción Sanitaria para corroborar que efectivamente la comunidad haga eco de lo que exige este plan de descontaminación nuevo y apelando a que ya tenemos una circulación viral un poco mayor, no queremos que nuestra comunidad tenga que lamentar dificultades en su salud, enfermedades graves u hospitalizaciones”.

Por su parte, la Seremi del Medio Ambiente O´Higgins, Giovanna Amaya, agregó que “en esta primera alerta ambiental del año es importante dar una señal a la ciudadanía, para que tome conciencia y respete la normativa ambiental, la que, desde la aplicación del nuevo Plan de Descontaminación Atmosférica por material particulado fino, es más restrictiva y establece que cuando se declare Alerta, Preemergencia o Emergencia Ambiental, no se pueden encender estufas a leña, cuenten o no con sello de la SEC, esto, con el claro objetivo de cuidar la salud de la población, ya que el 58% del material particulado fino es emitido por la combustión residencial de leña”.

La titular de la cartera de Medioambiente en la región, agregó que “la calidad del aire es una de nuestras prioridades como gobierno, hemos recambiado más de 10 mil artefactos contaminantes gracias al Programa Recambio de Calefactores, y esperamos también del compromiso de la ciudadanía para preferir calefacción limpia que no contamine el medio ambiente”.

Las 17 comunas que conforman la Zona Saturada por material particulado, en las cuales se aplican las medidas de la Gestión de Episodios Críticos son: Rancagua, Graneros, Doñihue, El Olivar, Coltauco, Coinco, Quinta de Tilcoco, San Vicente, Placilla, Mostazal, Codegua, Machalí, Malloa, Rengo, Requínoa, San Fernando y Chimbarongo.

Es importante consignar que la fiscalización a los hogares corresponde a la Seremi de Salud O´Higgins, y tal como lo establece el Plan de Descontaminación por MP2,5, esta labor debe realizarse únicamente el día en que se declara un episodio crítico. De acuerdo a lo establecido en el Plan de Descontaminación actualmente vigente, no existe restricción para el uso de calefactores a leña en el resto de los días en que no se ha declarado un episodio de contaminación.

Para realizar denuncias por el uso de calefactores a leña en días en que se declare episodio, se debe llamar o escribir vía whatsapp al número +56989036974, de la Seremi de Salud O´Higgins.