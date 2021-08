Como parte de la conmemoración del Mes de la Minería, se realizó el lanzamiento del Programa Mentorías que este año se realizará de manera virtual, permitiendo que estudiantes mujeres de los cinco liceos que imparten especialidades mineras en O’Higgins puedan realizar pasantías acompañadas por profesionales de Minera Valle Central y la División El Teniente de Codelco.

Esta ceremonia contó con la participación especial del Delegado Presidencial, Ricardo Guzmán, quien destacó los alcances del Programa de Mentorías “porque abre un espacio de aprendizaje in situ, donde las alumnas pueden ser guiadas por aquellas profesionales que ya han recorrido el camino de la inserción laboral. Además, es importante reconocer la contribución que hacen las empresas mineras al abrir un espacio que les permite a las estudiantes de carreras relacionadas con la industria, conocer cómo se desarrolla el trabajo en compañías de gran prestigio y estándar internacional”.

En esta oportunidad también se entregó el reconocimiento “Mujer Destacada en Minería 2021” a Alison Abarca, operaria de Minera Valle Central, cuyo compromiso con el desarrollo de la industria a nivel regional la hizo merecedora de esta mención por parte de la Mesa Mujer y Minería, que lideran la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Marcia Palma y el seremi (s) de Minería, Pedro Pablo Ogaz.

Alison Abarca comentó que la empresa “me dio la oportunidad de ser la primera mujer en trabajar en operaciones extracción. Desde mi ingreso en 2017 he sentido que soy parte de un gran equipo, en el que hombres y mujeres nos destacamos de igual manera”. Agregó que “si bien el camino no ha sido fácil, he contado con el apoyo incondicional de mi familia, pudiendo salir adelante tanto en mis estudios, como en la crianza y cuidado de mi hijo”.

Programa Mentorías

Para este año, esta iniciativa que nació el año 2016 en el Ministerio de Minería, contempla la participación de siete profesionales de El Teniente y cuatro de Minera Valle Central, quienes aceptaron el desafío de guiar a un total de 49 alumnas de los cinco liceos técnicos mineros de la región.

Pedro Pablo Ogaz explicó que “en este proceso, las estudiantes reciben entrenamiento y herramientas que les permiten fortalecer capacidades para desenvolverse en la industria. Antes de la pandemia, el programa incluía un plan de sesiones y visitas donde las mentoras trataban temas relacionados con faenas mineras y género. Para este año, el programa se implementará de manera virtual, para resguardar la salud de las participantes”.

Además de agradecer el compromiso de Codelco Chile y Minera Valle Central en el Programa Mentorías, Marcia Palma felicitó a Alison Abarca y “a todas las mujeres que son parte de este rubro. Es importante resaltar el compromiso de las instituciones que participan en la Mesa Mujer y Minería, poniendo en valor la inclusión femenina en la industria, reconociendo que entre todos y todas lograremos construir una sociedad más justa y equitativa”.