Con un llamado a reforzar las medidas de autocuidado y a vacunarse oportunamente contra la Influenza, autoridades regionales encabezaron este martes el lanzamiento del nuevo spot de la campaña de invierno del Ministerio de Salud, denominada “Team Cuidarnos”, iniciativa que busca sensibilizar a la comunidad sobre la prevención y el reconocimiento temprano de los síntomas de las enfermedades respiratorias.

La actividad se desarrolló en el Cesfam 2 de Rancagua y contó con la participación de la Delegada Presidencial Regional, Susana Pinto; la Seremi de Salud, Dra. Daniela Zavando; el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Carlos Saavedra; el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati; el Secretario General de la Cormun Rancagua, José Antonio Cavieres; el director de la división salud de la Cormun, Dr. Enrique Moraga; la jefa de atención primaria de salud del Servicio de Salud, Carolina Silva, entre otros, quienes entregaron información sobre el escenario epidemiológico regional y las principales recomendaciones para enfrentar la temporada invernal.

La campaña “Team Cuidarnos” promueve acciones simples pero fundamentales para evitar cuadros respiratorios graves, como el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios, la ventilación de espacios cerrados, la vacunación oportuna y el uso responsable de la red asistencial.

La Delegada Presidencial de O´Higgins, Susana Pinto, expresó que “como Gobierno del Presidente José Antonio Kast, queremos hacer un llamado claro y responsable a todas las familias de nuestra Región de O’Higgins: vacunarse a tiempo es una acción que protege vidas. Hoy, a través de la campaña Team Cuidarnos, reforzamos la importancia del autocuidado y de prevenir oportunamente las enfermedades respiratorias que aumentan durante el invierno”.

“Cuidarnos es una tarea compartida. Por eso, invitamos a niños, personas mayores, embarazadas y grupos de riesgo a acercarse a los centros de salud y vacunarse. Queremos una región preparada, con familias protegidas para responder de mejor manera a este invierno.” Indicó la Delegada Presidencial Susana Pinto.

Por su parte, la Seremi de Salud O´Higgins, Dra. Daniela Zavando, comentó que “esto es un gran refuerzo a la campaña de invierno, las personas aún están a tiempo para vacunarse. A pesar de que tenemos un 72% de cobertura, tenemos dos grupos que están bajo el 60% y eso nos preocupa, que son los mayores de 60 años y los niños entre 6 meses y 5 años. Además, les comento que la tendencia de la circulación viral es Influenza A y B, Parainfluenza, Rinovirus y Adenovirus”.

A su vez el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, dijo que “antes que todo quiero destacar y reconocer el trabajo en este período de los funcionarios de salud, que se han desplegado por distintos puntos de la comuna para acercar la vacuna. Hago un llamado a sumarse a la vacunación contra la Influenza, que es por la salud de todos. Además, quiero reforzar que las personas se informen sobre los puntos de vacunación a través de nuestras plataformas como las redes sociales de la Municipalidad y la Cormun”.

“Se han reforzado todos los centros hospitalarios de la red, así como duplicamos los recursos del año pasado. En relación con camas críticas tenemos disponibles 150 de adultos y 32 pediátricas, como también tenemos un refuerzo en la extensión horaria de la Atención Primaria de Salud”, Subrayó el director (s) del Servicio de Salud O’Higgins, Carlos Saavedra.

Vacunación: principal herramienta de prevención.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población objetivo a vacunarse contra la Influenza y contribuir a alcanzar la meta del 85% de cobertura antes del inicio oficial del invierno.

En la región de O’Higgins, el universo objetivo alcanza las 566.089 personas. A la fecha, se han vacunado 410.633 personas, lo que representa una cobertura de 72,54%, cifra superior al promedio nacional, que actualmente alcanza el 71,43%.