Con el traslado del Laboratorio a un nuevo edificio modular se dio inicio a la habilitación de las obras realizadas, que permitirán contar con espacios más dignos, seguros y funcionales para la atención de pacientes y el trabajo de los equipos de salud.

Graneros, 13 de octubre de 2025.- El Hospital de Graneros dio oficialmente el paso necesario que permitirá ejecutar el Proyecto de Conservación, iniciativa que modernizará la infraestructura del recinto y mejorará las condiciones de atención para usuarios y funcionarios.

Este hito inicial corresponde a obras previas, necesarias antes del inicio formal del proyecto de conservación, hace referencia al traslado del Laboratorio al nuevo edificio modular, con acceso por Policlínico (ex Box 16), donde continuará entregando sus prestaciones habituales. Este cambio fue previamente socializado con funcionarios, gremios y dirigentes sociales, como parte de la estrategia de comunicación interna y comunitaria impulsada por el hospital.

En el marco de estas acciones preparatorias, se instaló un modular informativo en el ingreso del hospital, donde tres funcionarios apoyan a los usuarios indicándoles donde deben concurrir según lo que requieran para optimizar su llegada oportuna, entregando información de los cambios que forman parte de esta etapa previa al proyecto.

“Existe un constante trabajo por potenciar y fortalecer la infraestructura hospitalaria en la red asistencial y ello ha sido una prioridad para el Servicio de Salud O’Higgins, y el proyecto de conservación de nuestro Hospital es un claro ejemplo de este compromiso y todo lo que estamos avanzando actualmente con varios cambios, es en el marco de los trabajos previos al inicio del proyecto de conservación del establecimiento y va en beneficio de todos los funcionarios y usuarios de la comuna”, destacó el director del hospital de Graneros, Dr. Mauricio Aedo.

“Sabemos que toda mejora implica ajustes y a veces incomodidades, pero estos cambios son necesarios para ofrecer un mejor hospital a nuestros usuarios y también a nuestros equipos de salud. Agradecemos profundamente la comprensión y el compromiso de la comunidad y de nuestros funcionarios en este proceso que traerá grandes beneficios para todos”, señaló Aedo.

En lo específico, el director resaltó que “los demás cambios de lugares de atención al interior del recinto, que se irán dando, se informarán oportunamente a través de nuestro modular de información y en las distintas redes sociales del hospital”.

Cabe destacar que el Proyecto de Conservación -que se iniciará luego del traslado de ésta y otras áreas del recinto asistencial- cuenta con financiamiento del Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y será ejecutado por una empresa con experiencia en infraestructura hospitalaria.

Una vez en marcha, el Proyecto de Conservación permitirá contar con espacios más dignos, funcionales y seguros, mediante mejoras en infraestructura crítica, climatización, sistemas eléctricos, sanitarios y flujos clínicos.

Sin duda que, con esta obra, el Hospital de Graneros avanzará en los próximos meses, hacia un recinto totalmente conservado, mejorando no solo su infraestructura, sino también la experiencia de atención y las condiciones laborales de quienes trabajan cada día por la salud de la comunidad.