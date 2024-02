En un 60 por ciento de avance se encuentran las obras de conservación del Colegio Hernán Olguín de la comuna de Graneros. Las obras fueron inspeccionadas por profesionales del Ministerio de Educación y de la Dirección de Planificación, SECPLAC, de la Ilustre Municipalidad de Graneros.

El alcalde de Graneros Claudio Segovia destacó que “las obras avanzan conforme a lo planificado. Este es un proyecto muy importante con una inversión superior a los 300 millones de pesos y que permitirá mejorar todo este establecimiento”.

Tras el recorrido, Segovia indicó que “esta es una gran noticia para la educación de la comuna. Esta obra significará mejorar las condiciones para cientos de estudiantes, pero también para toda la comunidad escolar”.

Por su parte Robinson Carrasco, hito de la Dirección de Educación Pública, empresa DRS Ingeniería agregó que “el avance es de un 60 por ciento, y creo que van a terminar en los plazos convenidos, a no ser que existan unos temas administrativos que pueden dilatar el proceso pero no en la ejecución. Esto tiene que estar listo a mediados de abril. Y frente al inicio de clases, el establecimiento puede estar operativo, se puede entregar en forma parcializada, hay pabellones que pueden ser utilizados antes, eso no es impedimento para el inicio de clases”.

Cabe destacar que el proyecto de Conservación Colegio Hernán Olguín Maybe significa una inversión de trescientos seis millones ciento noventa y siete mil setenta y seis pesos y entre las obras a ejecutar destacan la pintura en las aulas, oficinas, fachadas y multicancha, reposición de puertas, mejoramiento de multicancha, construcción de proyecto fotovoltaico e instalación de termo solar de 300 litros, construcción rampas acceso universal, mejoramiento de ascensor, escaleras y pavimentos, entre otros.