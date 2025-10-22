En la intersección de Camino Tuniche con la Ruta H10-210 se está instalando un nuevo semáforo. Además, se están construyendo veredas y aceras para mejorar la seguridad de peatones, ciclistas y vehículos.

Paralelamente, la Municipalidad de Rancagua avanza en la rehabilitación del tramo que se extiende entre el paso sobre nivel Las Coloradas y la Ruta H10-210. Se ha iniciado la licitación de 7.872,25 m² de recapado asfáltico, con una inversión superior a 400 millones de pesos.

Estas obras buscan mejorar la movilidad y la seguridad de quienes transitan diariamente por el sector, entregando un camino más cómodo y seguro para toda la comunidad.