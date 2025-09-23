Más de 5 mil controles vehiculares realizó Carabineros en las diferente rutas de la Región.

Carabineros estuvo con presencia activa en más de 120 eventos de Fondas y Ramadas.

Rancagua, 23 septiembre 2025.- Carabineros durante la celebración de Fiestas Patrias desarrolló un amplio despliegue con presencia en todas las rutas de la región y en más 120 eventos de fondas y ramadas.

El Prefecto Cachapoal, Coronel Nibaldo Sánchez Cabrera, informó que entre el miércoles 17 y domingo 21 de septiembre en los servicios de Ruta Segura, que incluyen controles y fiscalizaciones de tránsito, no hubo fallecidos en la Región de O’Higgins.

Carabineros realizó más de 5 mil 300 controles vehiculares preventivos, lo que permitió la detención de más de 80 personas por conducir en estado de ebriedad (27), bajo la influencia del alcohol (20) o con drogas o estupefacientes (33). Se cursaron 338 infracciones por exceso de velocidad; 57 por no utilizar el cinturón de seguridad y 28 por no utilizar el sistema de retención infantil.

En cuanto a las Fondas y Ramadas hubo un total de 49 detenidos, 46 de ellos en flagrancia y 3 por órdenes vigentes; se incautaron 3 armas blancas y un 1 vehículo.

Cabe recordar que en la Región de O’Higgins Carabineros instaló la Subcomisaría Temporal en la Medialuna de Rancagua y Tenencia Temporal en el Parque Abel Bouchon de San Fernando.