El destacado comediante será uno de los protagonistas de las celebraciones de los 17 años de Monticello.

Monticello cumple 17 años y qué mejor que celebrar con uno de los mejores humoristas de nuestro país; Bombo Fica, quien luego de realizar exitosas presentaciones en importantes escenarios nacionales y en Gran Arena Monticello regresa a San Francisco de Mostazal, para mostrar una nueva rutina llamada “Hostia, casi me muero en Barcelona, Tío!” El próximo sábado 11 de octubre el comediante subirá al escenario a las 21.00 horas.

Fica contará las peripecias que vivió en la ciudad catalana y con su característico humor transformará en risas, lo que podría haber sido una tragedia y entregará su particular punto de vista de la cultura de los ciudadanos de Barcelona.

El Bombo es uno de los humoristas más activos del medio nacional y en enero comenzó una serie de presentaciones en diferentes recintos de su nueva rutina, que pone un bálsamo de humor y buena onda a los tiempos que estamos viviendo.

COORDENADAS:

Sábado 11 de octubre

21.00 horas

Entradas por el sistema Ticketmaster