Sujetos ingresaron de madrugada, sustrajeron a dos pitbulls y un akita y liberaron al resto de los animales, provocando violentas peleas que dejaron tres canes muertos y varios heridos.

Rancagua, 15 septiembre 2025.- Un violento episodio se registró durante la madrugada del domingo en el canil municipal, luego que un grupo de desconocidos ingresara de manera ilegal al recinto para sustraer a dos perros pitbulls, que habían sido rescatados previamente en un operativo ordenado por la Fiscalía, y a un akita que había llegado recientemente al canil tras otro procedimiento. En la acción, los sujetos liberaron además al resto de los animales, generando una serie de peleas entre los perros que terminaron con tres de ellos muertos y varios lesionados.

De acuerdo con los primeros antecedentes, los pitbulls robados, que antes de su rescate por parte de equipos municipales habían sido encontrados en condiciones de extrema desnutrición y abandono, habrían sido utilizados para la reproducción y venta ilegal de cachorros. Actualmente permanecían por orden judicial en el canil municipal, mientras se desarrollaba la investigación por maltrato animal.

Tras el hecho, el municipio interpuso la denuncia respectiva y el caso quedó en manos de la Fiscalía Local de Rancagua, que instruyó diligencias inmediatas a Carabineros para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque.

Al respecto, el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, señaló: “Amanecimos con una escena muy dura y triste. Lo que hicieron no tiene nombre: soltaron a todos los animales, provocando una tragedia que nos deja tres perros fallecidos. No dejaremos pasar este hecho, el municipio ya presentó la denuncia y exigiremos que los responsables asuman todas las consecuencias”.

Carabineros trabaja en la recopilación de pruebas y testimonios que permitan establecer la identidad de los autores del ilícito, así como el paradero de los perros sustraídos.

El municipio reiteró el llamado a la ciudadanía a aportar cualquier antecedente que ayude a la investigación, los que pueden ser entregados directamente a la Fiscalía o a Carabineros.