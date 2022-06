Rancagua, 6 junio 2022.- Buena Vista Social Club, famosa agrupación de la isla nació hace 25 años, regresa a Gran Arena Monticello este sábado 11 de junio desde las 21.00 horas. Si bien sus principales artistas ya no están, la banda ha continuado con una mezcla de los viejos y una “nueva” estrella. En esta ocasión, los intérpretes que llegarán a los escenarios chilenos son Eliades Ochoa, Barbarito Torres, Amadito Valdés y su hija, Idania Valdés.

Buena Vista Social Club fue un club social de La Habana, Cuba, bastante popular en la población que iba a bailar y cantar. Este espacio fue famoso en los años 40 y casi 50 años después (en los 90) inspiró una grabación liderada por el músico cubano Juan de Marcos González y el guitarrista estadounidense Ry Cooder en el que incluyeron a músicos tradicionales de la isla en el que estaban incluso antiguos miembros del club social.

Tras este trabajo vinieron dos conciertos multitudinarios, uno en Ámsterdam en 1998 y otro en Nueva York que fueron grabados por el cineasta alemán Wim Wenders quien acompañó las imágenes musicales con entrevistas a los integrantes. Este documental fue nominado al Óscar a mejor documental largo.

CARAVANA DESDE LA ISLA

Ochoa es una leyenda de la música, del son cubano. El artista, de 75 años, para explicar su carrera se remonta a su infancia, pues sus padres tocaban el tres cubano, su padre más que su progenitora, recuerda y desde ese momento empezó a imitar y tratar de aprender lo que hacía su padre con la música.

Barbarito Torres de 66 años es el alma joven de BVSC: “Comencé a tocar a los diez. A esa edad me pusieron el laúd en las manos. Mi papá era un guajiro que tenía un laúd grande en la casa. Y mi padrino, que fue uno de los mejores laudistas de ese país pidió que me hicieran uno para mis manos. Y me lo hicieron, pequeñito. Así empecé. A los 14, en 1970, comencé con un grupo profesional, en la provincia de Matanzas, de donde soy. He pasado por varios grupos, hasta toqué con la Nueva Trova”, ha dicho.

Buena Vista Social Club definió el sonido de la música cubana en su proyección internacional y rescató del olvido a figuras imprescindibles hoy en el escenario y la salvaguarda de ritmos tradicionales del país.

Idania Valdés es la otra estrella de este grupo. “Resultó un privilegio enorme compartir escena con mi papá (Adamito Valdés) y con todas las estrellas que conforman ese grupo, bandera de la música cubana. No todos tienen la posibilidad de interactuar con sus ídolos, yo pude y me siento bendecida por ello’, reveló la artista.

COORDENADAS:

Sábado 11 de junio

21.00 horas

Entradas a la venta por Topticket.cl