El proyecto, desarrollado para el APR Copequén, beneficiará inicialmente a más de 2.500 personas y permitirá agregar en un futuro próximo 250 arranques adicionales, abasteciendo a nuevas poblaciones, y asegurando así el acceso a agua potable para los próximos 25 años en el sector.

Coinco, 20 octubre 2025.- CCU, Cachantun y Desafío Levantemos Chile inauguraron en Copequén (comuna de Coinco Región de O’Higgins) un pozo de Agua Potable Rural (APR), con el propósito de entregarle a la comunidad una nueva fuente de acceso seguro y sostenible al recurso hídrico, marcando un antes y un después en su calidad de vida.

Susana Santibañez, vecina de Copequén y madre de dos hijas, vio terminar una espera de más de tres años en la lista de quienes necesitaban acceso urgente a agua potable. Gracias al pozo recién inaugurado, su vida cambiará. “Antes dependía de la ayuda de mi vecina, pero la presión y la cantidad de agua eran muy escasas. No podíamos ducharnos bien y, a veces, simplemente nos quedábamos sin agua. Ahora, por fin, sabemos que no tendremos ningún problema”, añadió Susana.

El proyecto, que cuenta con una inversión de $120 millones, permitirá que, inicialmente, más de 2.500 personas de la zona tengan acceso a agua potable segura, en un lugar que no cuenta con suministro estable de este recurso.

Juan Abarca, alcalde de Coinco manifestó que “estamos muy orgullosos de tener a CCU en Coinco. Su presencia es fundamental, no sólo por la empleabilidad que genera, sino por el apoyo que da a nuestros proyectos de valor social. Cuando hablamos de pozos de agua potable y plazas para la comunidad, sabemos que CCU está con nosotros, llegando a nuestras necesidades más profundas. ¡Es un gran vecino!”.

Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de la comunidad y aportar a su desarrollo, con condiciones que permitan el crecimiento de la comuna. Además, forma parte del compromiso de CCU con la gestión responsable del agua y su agenda “Equilibrio Hídrico”, que busca reducir en 60% el consumo de agua industrial e impulsar proyectos de reposición hídrica en las comunidades.

El gerente general de Embotelladora CCU, Eduardo Ffrench-Davis, comentó que CCU lleva 175 años acompañando a las comunidades donde estamos presentes, impulsando iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas.

“Cachantun forma parte de esa historia y ha sido un vecino de la Región de O’Higgins por más de un siglo, creciendo junto a Coinco y sus familias. Hoy seguimos reafirmando ese compromiso, con el desarrollo de este proyecto que contribuye al bienestar de las personas y la gestión responsable del agua, un recurso esencial para la vida y el desarrollo local”, recalcó Ffrench-Davis.

El pozo, cuyas obras fueron ejecutadas por Desafío Levantemos Chile, es estándar MOP y tiene una profundidad de 30 metros, con un caudal de 20 litros por segundo. La obra es el primer paso de un proyecto que permitirá al APR comenzar una nueva fase de modernización y de expansión del sistema de agua potable, habilitando 250 arranques adicionales y abastecer en un futuro próximo a más de 1.000 personas, asegurando el recurso hídrico para los próximos 25 años en el sector.

“Hoy no estamos simplemente abriendo una llave, estamos abriendo una puerta a un futuro con más oportunidades y dignidad para muchas familias. Hemos sido testigos en terreno de cómo cambia la vida de una persona con agua potable, porque es mucho más que eso; es es salud, es desarrollo y es la prueba concreta de que una colaboración público-privada eficiente y que cuando la sociedad civil y las comunidades se unen con un propósito común, podemos lograr grandes cambios y llegar a donde más nos necesitan”, aseguró Ignacio Serrano, director ejecutivo de Desafío Levantemos Chile.