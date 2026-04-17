Caja 18 y Lipigas presentaron un descuento especial para sus afiliados pensionados y trabajadores para la compra de cilindros de gas licuado, de hasta $7.500, que busca apoyar a las familias, ahora que las temperaturas comienzan a bajar y sube el consumo de este combustible.

Este aporte, valido en todas las zonas atendidas por Lipigas, se enmarca en la estrategia permanente de Caja 18 de promoción de beneficios especialmente diseñados para que sus afiliados tengan ayudas efectivas para sobrellevar los gastos del mes.

El descuento, permite enfrentar el alza del gas -que ha llegado al 10% solo en este mes- y se hace efectivo al momento de la compra indicado el RUT del afiliado, que actúa como código de descuento. La compra se puede realizar desde la app Lipiapp Mi Cilindro, llamado al call center de Lipigas, o en forma online a través de www.lipigas.cl.

El beneficio es válido por dos compras al mes y cada compra tendrá un máximo de 2 cargas.