El Coronel Nibaldo Sánchez Cabrera, quien estuvo a cargo de esa repartición durante aproximadamente dos años, asumirá otras responsabilidades en la institución.

En una solemne ceremonia, presidida por el Jefe Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, asumió la Prefectura de Cachapoal, el Teniente Coronel Luis Rebolledo Cabezas. Esta fue entregada por quien fuera hasta ese minuto el Prefecto, Coronel Nibaldo Sánchez Cabrera, quien asumirá nuevos desafíos en la institución.

Con la presencia del Delegado Presidencial, Fabio López Aguilera; el Seremi de Seguridad Pública, Rodolfo Núñez Bustamante; la alcaldesa de Olivar, María Estrella Montero; el Director de Gendarmería, Coronel Nimrod Acosta Ulloa; alguaciles y comisarios de las diferentes Unidades, cuarteles y Carabineros, se desarrolló el emotivo traspaso de mando con todos los símbolos de las carabinas cruzadas.

Tras los honores y el toque de silencio por los mártires de Carabineros, se dio lectura a la orden de entrega de la Prefectura, acto administrativo formal que se selló con las firmas del Coronel Nibaldo Sánchez Cabrera, Prefecto saliente; el Teniente Coronel Luis Rebolledo Cabezas, Prefecto entrante; y el Jefe Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, como interventor.

En la oportunidad, el General Bohle se dirigió a los asistentes, y en especial a los oficiales que asumirán nuevas responsabilidades. En ese sentido, agradeció al Coronel Sánchez por la labor desarrollada en la Prefectura durante aproximadamente dos años y le expresó los mejores deseos de éxito en la nueva destinación, en la cual representará a nuestro país y nuestra institución. También se dirigió al recién asumido Prefecto de Cachapoal, Comandante Luis Rebolledo, a quien instó a seguir trabajando con compromiso y vocación.

El cambio en la Prefectura quedó sellado con la voz de mando del comandante Rebolledo a la formación.