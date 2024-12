El año 2000 el trabajo COANIQUEM junto a autoridades hizo posible la promulgación de la ley 19.680, que prohíbe el uso, compra y venta de Fuegos Artificiales, normativa que generó un impacto significativo en la disminución de accidentes vinculados a la manipulación de estos productos, pero que sigue siendo materia de preocupación, pues todos los años se registran niños y niñas con quemaduras por este agente causal.

Rancagua 11 diciembre de 2024.- El fundador de COANIQUEM, Doctor Jorge Rojas Zegers, junto a autoridades del Ministerio de Salud y la Jefa de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos, General Claudia Carrasco, dieron inicio a la campaña No más Fuegos Artificiales, que tiene por finalidad prevenir accidentes que causen quemaduras por la manipulación de este agente causal durante las celebraciones de fin de año.

La campaña, que ya lleva más de tres décadas, es una de las razones por la que los casos de quemaduras por Fuegos Artificiales en menores de 15 años han disminuido en un 90% desde que se promulgó la ley 19.680 en el año 2000. Esta cifra se desprende de una vigilancia epidemiológica que COANIQUEM puede desarrollar gracias al trabajo conjunto con servicios de urgencia públicos y privados, además de centros de atención primaria, que en total suman más de 1.200 establecimientos, en los que se identifican y registran la cantidad de víctimas de quemaduras por fuegos artificiales menores de 15 años en un período comprendido desde el 6 de diciembre hasta el 6 de enero, lo que además permite levantar alerta en caso de un aumento de casos, así como también medir la evolución del problema.

“El lanzamiento de esta iniciativa es fundamental, ya que el uso y venta de Fuegos Artificiales es un problema que afecta a todo nuestro país. La campaña nació hace 31 años, tiempo en que veníamos detectando un aumento en la cantidad de pacientes que llegaban a COANIQUEM por esta causa. Fue en ese entonces en que decidimos comenzar con la vigilancia epidemiológica para contar con mayor información sobre esta problemática”, afirma el Doctor Jorge Rojas Zegers, Fundador de COANIQUEM y Premio Nacional de Medicina 2024.

Según los casos reportados a COANIQUEM por servicios de atención en salud públicos y privados a nivel nacional, entre el 6 de diciembre de 2023 y el 6 de enero de 2024, 9 menores de entre 7 y 14 años resultaron quemados por Fuegos Artificiales, afectando a 7 varones y 2 mujeres. Las primeras 4 lesiones ocurrieron antes del año nuevo y 5 se produjeron en la madrugada del 1 y el 4 de enero. Los casos fueron reportados en las regiones Metropolitana, de Antofagasta y de Arica y Parinacota.

Llamó la atención un niño de 11 años -en Peñalolén- que sufrió una amputación parcial de un pulgar por manipular un petardo comprado en la vía pública. Además, otros 3 menores resultaron hospitalizados con lesiones en manos y ojos. Del total de casos, 5 menores resultaron con quemaduras por manipular fuegos artificiales y 4 por ser espectadores.

La venta de fuegos artificiales se encuentra totalmente prohibida y puede ser denunciada por cualquier ciudadano. Las querellas van directamente a los Juzgados de Garantía.

“Sabemos que la prevención es primordial y este lanzamiento es un punto de inicio para la activación de todas las instituciones para prevenir sobre el uso de fuegos artificiales y que no tengamos niños quemados. Carabineros de Chile ha realizado un esfuerzo importante, con la ayuda de la comunidad y denuncias de vecinos y vecinas que nos han entregado información, realizando servicios focalizados, logrando la detención de 81 personas y la incautación de 32 mil fuegos artificiales en el territorio nacional”, afirmó la Jefa de Seguridad Privada, Control de Armas y Explosivos de Carabineros, General Claudia Carrasco.

El llamado de COANIQUEM es a no usar, no comprar, no vender fuegos artificiales de uso doméstico, según lo exige la ley. Está fue impulsada por la institución y desde que fue promulgada, en mayo del año 2000, se ha registrado una caída del 90% de casos de pacientes con quemaduras por Fuegos Artificiales. Es importante recordar que no hay fuegos artificiales inofensivos, todos tienen el riesgo de provocar quemaduras u otros daños.

Cuando un fuego artificial se enciende es ingobernable y, por tanto, no se puede predecir su trayectoria, por lo que existe riesgo de que se produzcan quemaduras tanto en quien lo manipula como a quien observa de cerca. El daño puede alcanzar personas o bienes materiales que estén más lejos. La experiencia indica que un solo fuego artificial puede generar incendios de grandes proporciones en viviendas, espacios públicos y bosques.

COANIQUEM lleva adelante una agenda en la que ha invitado a los países de la región a legislar en la materia a partir de la buena experiencia que se ha tenido en Chile. Así, uno de los trabajos más resonantes fue la colaboración con el Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos OEA, que publicó el documento “Recomendaciones para la adopción de legislación doméstica relativa a la regulación de fuegos artificiales y artículos pirotécnicos en Las Américas”, avalado por una resolución de la Asamblea General del mismo organismo en noviembre de 2021.

Este documento espera servir como nuevo estándar legislativo internacional y así prevenir los muchos costos ocultos de la pirotecnia, desde la salud de las personas con TEA, lactantes, adultos mayores, animales, mascotas y el medioambiente.

“Por tanto, invitamos a todas las autoridades edilicias que hoy asumen su mandato a no financiar ni promover espectáculos pirotécnicos en sus comunas en las futuras celebraciones para prevenir su impacto negativo”, concluye el Doctor Rojas Z.