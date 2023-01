El alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, agradeció a todas y todos los rancagüinos que fueron parte de esta campaña solidaria.

Este miércoles, el camión de la Campaña Solidaria “Rancagua está con Viña” llegó hasta la ‘Ciudad Jardín’ para entregar la primera ayuda a las familias afectadas por los incendios de la semana pasada.

Esta campaña es el resultado de un trabajo colaborativo entre la Municipalidad de Rancagua, Radio Bienvenida y Supermercado Cugat; instituciones que no quisieron quedar indiferentes ante las 317 familias que hace unos días se vieron afectadas por estos siniestros.

En la oportunidad, el alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, agradeció a todas y todos los rancagüinos que fueron parte de esta campaña solidaria. “Gracias a ellos llegamos con un camión con ayuda y vamos a seguir colaborando en lo que requieran en esta emergencia que afectó a muchas familias”, aseguró.

Ayuda que fue recibida por la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, “quiero agradecer personalmente a todas la rancagüinas a todos los rancagüinos (…) Esto es un sentido de solidaridad que yo no voy a olvidar nunca y estoy en deuda con ustedes”. Además complementó: “los viñamarinos estamos muy agradecidos de la solidaridad, del cariño, de la empatía que han tenido con nosotras y nosotros”.

Agua, alimentos no perecederos y alimento para mascotas es parte de la ayuda que fue recolectada en dos centros de acopio en Rancagua: En Supermercado Cugat y Radio Bienvenida, hasta donde llegaron cientos de vecinas y vecinos a colaborar con esta noble causa.

Javier Muñoz, subgerente de Radio Bienvenida, se refirió a la alianza generada para ir en ayuda de las familias que se vieron afectadas por el fuego: “un medio de comunicación no es simplemente un lugar o un negocio donde se toca música. Es un lugar donde se pueden hacer alianzas, especialmente en este caso con la Municipalidad, que encabeza el alcalde Juan Ramón Godoy. Sabemos y estoy seguro que tiene un corazón gigante, y el corazón de Bienvenida está dispuesto para eso”.

Por su parte, Alejandro Maya, Gerente de Operaciones Supermercado Cugat, quiso referirse al sentido e importancia de la campaña realizada: “para nosotros ha sido un hecho de gran connotación, la comunidad ha podido responder con nosotros, es un hecho importante (…) y el corazón nos llama a ayudar a Viña del Mar”

Mauricio Millán, Gerente de Tienda de Supermercado Cugat Baquedano, destacó que “los clientes se portaron un 7, todos con el mismo norte que es ayudar a la gente que lo está pasando tan mal “.