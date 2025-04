Rancagua, 09 abril 2025.- Con motivo del 76° Campeonato Nacional de Rodeo, Carabineros de la Zona O’Higgins dio inicio esta mañana a los servicios preventivos que desarrollará en la Medialuna de Rancagua, con el objetivo de brindar mayor seguridad y tranquilidad a quienes asistan a este evento como a la comunidad en general.

Junto al Seremi (I) de Seguridad Pública, Rodolfo Núñez Bustamante; el presidente de la Federación de Rodeo de Chile, Alfredo Moreno Echeverría; el Jefe Zona O’Higgins, General Max Jiménez Fleming, señaló que “todos los años Carabineros presta servicios en el Campeonato Nacional de Rodeo, por tratarse de una actividad de carácter nacional y regional con una masiva afluencia de público y de muchas familias. Este año como los anteriores estaremos con la presencia activa de un contingente durante las 24 horas, para prevenir que se cometan ilícitos en el interior del recinto, pero también en el perímetro exterior, para dar tranquilidad y seguridad a todos los asistentes, a los vecinos del sector y a la comunidad en general”. Carabineros instalará en la Medialuna de Rancagua una Subcomisaría.

En ese sentido, el General Jiménez Fleming, llamó a los asistentes a cuidar sus pertenencias, a respetar las normas de tránsito, por ejemplo, a no obstaculizar la salida de vehículos de los vecinos, puesto que quienes no las respeten, serán infraccionados; también a no dejar especies visibles en el interior de los vehículos, entre otras.

El General Jiménez Fleming, tras la formación de Carabineros territoriales de la 1° Comisaría Rancagua, de la Sección Motorizada, Patrulla de Bicicletas, 7° Comisaría COP y de las especialidades SIP, OS-7, OS-9, SIAT y Labocar, les entregó instrucciones relativas al autocuidado y al desarrollo de los servicios preventivos.