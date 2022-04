Rancagua, 12 abril 2022.- Durante una fiscalización realizada a los stand ubicados provisionalmente en el interior de la Medialuna Monumental con motivo de la realización del Campeonato Nacional de Rodeo, funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero sorprendieron a dos locatarios vendiendo productos veterinarios del tipo suplementos alimenticios y medicamentos veterinarios para equinos, sin la autorización requerida.

En el primer caso se constató que uno de los stand provisorios no contaba con la comunicación de inicio de actividades para expendio de alimentos de uso animal, incumpliendo además las exigencias estructurales y de almacenamiento necesarias para el funcionamiento. En el caso del segundo infraccionado, éste no estaba autorizado por el SAG para el expendio de productos farmacéuticos de uso exclusivamente veterinario, no cumpliendo, además, los requisitos mínimos estructurales, de operación, registros y almacenamiento imprescindibles para su funcionamiento.

“Cabe señalar que la normativa vigente faculta al Servicio para otorgar autorización sólo a locales establecidos y que cumplan con los requisitos normativos para el expendio de medicamentos de uso veterinarios y con la respectiva Comunicación de Inicio de Actividades para la venta de alimentos para animales, de tal forma que, la venta de productos en locales de tipo temporal se encuentra fuera del alcance de nuestro servicio y no corresponde su autorización”, sostuvo el director regional del SAG, Luis Rodríguez.

Producto de esta acción, en ambas situaciones se cursaron las respectivas actas de denuncia y citación y se retuvieron e inmovilizaron los productos a la venta.

Como es habitual en estas actividades, el equipo de SAG O’Higgins procedió a verificar que se diese cumplimiento a vacunación obligatoria contra influenza equina, constatándose que al momento de la visita, la Federación de Rodeo se encontraba en regla en lo relacionado con la normativa actual vigente.

Cabe señalar que constantemente funcionarios y funcionarias del Servicio Agrícola y Ganadero fiscalizan materias pecuarias relacionadas con trazabilidad, sanidad y bienestar animal, además del expendio de alimentos y/o medicamentos para uso veterinario.