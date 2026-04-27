Camino al Centenario de la institución, el Jefe Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, llamó a trabajar de forma colaborativa por la seguridad de toda la ciudadanía en cada rincón de la Región.

Acompañados por la comunidad y autoridades, Carabineros de la Región de O’Higgins, presididos por el Jefe de Zona, General Guillermo Bohle Guichacoi, conmemoraron el 99° Aniversario de Institución, Camino al Centenario, en un ambiente de profunda solemnidad y orgullo institucional.

En la Iglesia La Merced de la capital regional, el Obispo de Rancagua, monseñor Guillermo Vera Soto, ofició la Misa de Acción de Gracias, para posteriormente dirigirse todos los asistentes hasta la Plaza de Los Héroes para participar en el tradicional desfile.

Con un minuto de silencio en homenaje a los Carabineros fallecidos en actos de servicio y el Izamiento del Pabellón Patrio, se dio inicio a la ceremonia de conmemoración del Aniversario de Carabineros de Chile, con presencia del Gobernador Regional, Pablo Silva Amaya; la Delegada Presidencial, Susana Pinto; el senador Javier Macaya, la diputada Natalia Romero, la Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín Morales; el Fiscal Regional Aquiles Cubillos, Seremi de Seguridad Pública Nicolás Muñoz; alcalde de la capital regional, Raimundo Agliati; y representantes de la PDI y Fuerzas Armadas.

En la oportunidad, el Jefe Zona O’Higgins, General Guillermo Bohle Guichacoi, destacó el apoyo de las autoridades que ha permitido gestionar y mejorar los recursos logísticos para mantener mayor presencia en terreno; a la comunidad por confiar en Carabineros; y de forma muy especial agradeció “a cada uno de los Carabineros de la Región O’Higgins por su entrega y dedicación y a sus familias”.

Durante la ceremonia, la Delegada Presidencial O’Higgins, Susana Pinto, junto al General Bohle Guichacoi, realizaron un homenaje de despedida por su retiro, al can policial “Gazam del Emblema Verde”. Junto a su guía, el Sargento 2° Rodrigo Ibacache Castro, el can de la Sección OS-7 O’Higgins recibió el reconocimiento de las autoridades y el aplauso de la comunidad por su labor desempeñada durante estos años de entrega infalible en contra del narcotráfico.

*IMPOSICIÓN DE CONDECORACIONES POR AÑOS DE SERVICIO*

En este día especial, que Carabineros de Chile cumple un hito trascendental en su historia Camino al Centenario, se reconoció la perseverancia y compromiso público de aquellos oficiales que han cumplido 30 años de servicio. Recibieron esta merecida Medalla, el Mayor de los Servicios de Veterinaria, Claudio Marcelo Rojas Silva; y la Coronel Oriana Fuentealba Valdés.

Tras la condecoración la Delegada Presidencial, Susana Pinto, se dirigió a los asistentes y especialmente a los Carabineros, a quienes reconoció su incansable labor y entregó todo su apoyo a la institución para seguir avanzando en este camino conjunto por la seguridad y bienestar de la comunidad.

*DESFILE*

Con la fuerza y valentía que representa a Carabineros de Chile, fue entonado el himno de la institución para dar paso al tradicional y tan esperado desfile institucional, a cargo del comandante de la Unidad de Formación, Mayor Nicolás Calderón.

Al paso de los estandartes de las prefecturas Cachapoal y Colchagua, desfilaron ante las autoridades y la comunidad, diferentes unidades de Carabineros de la Zona O’Higgins, representando el despliegue permanente que se realiza en la Región con presencia activa en terreno, controlando e investigando, para llevar tranquilidad a la comunidad. También los acompañó una unidad de la Brigada de Aviación del Ejército de Chile.