El hecho ocurrió la semana pasada, siendo identificados los vehículos en los cuales se movilizaron para cometer el ilícito.

Rancagua, 24 octubre 2025.- El rápido y coordinado actuar de Carabineros de la SIP 2° Comisaría Graneros, con colaboración de efectivos policiales de Rancagua y otras unidades, permitió la detención de 5 sujetos que eran de interés en una investigación por el robo cometido la semana pasada a la salida de un banco en Rancagua, donde sustrajeron 10 millones de pesos a la víctima, en los denominados ilícitos “Salida de Banco”.

El Comisario, Mayor Claudio Rebolledo Matamala, explicó la dinámica de los hechos: “A raíz de las diligencias desarrolladas por Carabineros se mantenían identificados dos vehículos que participaron en el hecho delictual, por lo cual estábamos atentos a sus movimientos. En ese sentido, hoy recibimos el comunicado de que éstos habían ingresado a la Región de O’Higgins desde la Región Metropolitana”.

Frente a la alerta, se activó el procedimiento de seguimiento controlado, siendo interceptado uno de los vehículos en el Km 88 de Ruta Travesía, sector Bypass Rancagua, por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría y efectivos policiales de otras unidades, logrando la detención de 3 de los individuos. De forma simultánea se producía la detención de los otros dos sujetos en el sector de la Ruta H-10 con Santa Julia.

Los imputados, con antecedentes penales y domicilio en la Región Metropolitana, eran investigados en diferentes causas por su vinculación a delitos de robo con violencia, robo con intimidación o estafas, cometidos en el exterior de entidades bancarias, donde abordaban a las víctimas. Estos fueron identificados como C.A.C.U. (41), M.A.E.C. (35), J.A.S.F. (42); y, L.L.S.R. (49), A.E.P.C. (57), los dos últimos con órdenes vigentes.

En el procedimiento se incautaron los dos vehículos, sin encargo vigente, y diferentes elementos para cometer ilícitos, entre ellos un inhibidor de señal. Todos pasaron a control de detención por instrucción de Fiscalía.