Con el objetivo de reforzar la presencia policial en la Región de O’Higgins, Carabineros está desarrollando operativos de control de identidad y fiscalización vehicular de acuerdo a la normativa legal vigente, en puntos estratégicos de la Ruta 5-Sur y otras rutas para detectar posibles ilícitos y prevenir accidentes en el tránsito.

Rancagua, 21 noviembre 2025.- A primera hora de esta jornada, Carabineros de la 1° Comisaría Rancagua y la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladaron hasta Ruta Travesía, kilómetro 78, para desarrollar conjuntamente controles de identidad preventivos e investigativos a personas de nacionalidad chilena y extranjeras, respectivamente, logrando fiscalizar a más de medio centenar de personas, y cursar denuncias por infracción a la Ley de Extranjería.

En paralelo, en el sector Los Lagartos, en la comuna de San Francisco de Mostazal, Carabineros territoriales y de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2° Comisaría Graneros, junto a la Tenencia Carreteras Cachapoal, efectuaron servicios de control de tránsito tanto a vehículos de pasajeros, de alto tonelaje y automóviles particulares. En el operativo se realizaron más de 130 controles vehiculares y 67 de identidad, lo que permitió cursar 10 infracciones al tránsito y detectar a una persona que mantenía una orden vigente, y otras dos que conducían con una licencia diferente a la requerida, siendo detenidos y puesto a disposición del Ministerio Público.

Al mismo tiempo, Carabineros de la Sección Centauro Colchagua, patrulla mixta OS-14, y territoriales de la Prefectura Colchagua, en conjunto con el Ministerio de Transporte, fiscalizaron en la Ruta I 90H, rotonda La Paloma, de San Fernando, donde se desarrollaron en conjunto más de un centenar de controles, logrando cursar 27 infracción en el tránsito y detener a dos personas por conducir sin la licencia correspondiente.

Carabineros intensificará los controles de identidad y vehiculares tanto preventivos como investigativos en la Región de O’Higgins, en días y horarios diferidos y planificados con inteligencia y análisis de la dinámica tanto delictual como de prevención de accidentes en el tránsito; y según los sectores se realizarán operativos intersectoriales, sumando esfuerzos de las autoridades regionales y comunales para brindar más seguridad y tranquilidad a la comunidad.