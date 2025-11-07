Un amplio despliegue logísticos, humano y tecnológico está desarrollando Carabineros en el sector Pueblo de Indios de la comuna de San Vicente para esclarecer el hallazgo de dos cuerpos la jornada del jueves, a raíz de la investigación por microtráfico y presunta desgracia, desarrollada por la Sección OS-9 O’Higgins, liderada por la Fiscalía Local; y determinar si existen más cuerpos en el lugar.

Esta jornada se sumó a la búsqueda un Georadar, así como personal del GOPE, SEBV y SIAT, a los trabajos que ya se encontraban realizando OS-9 O’Higgins, SIP de la 6° Comisaría, Labocar, sección de adiestramiento Canino, 7° Comisaría COP, con apoyo de personal de la Región Metropolitana.

La jornada del sábado se sumará además personal de la Escuela de Suboficiales de Santiago, anuncio el Jefe Zona, General Guillermo Bohle Guichacoi, quien explicó que “seguimos trabajando y desarrollando diligencias investigativas de forma planificada, con análisis del terreno, peritajes especializados y levantamiento en terreno de evidencia”.

Agrego que “el Sitio del Suceso es complejo y agreste, pero a través de cuadrículas se rastreará para que la comunidad tenga la tranquilidad que se está realizando un trabajo altamente profesional para esclarecer este macabro hecho”.

Por su parte el fiscal regional O’Higgins, Aquiles Cubillos, señaló: “Seguimos trabajando en base a la información que tenemos buscando la existencia de otros cuerpos. Es una tarea ardua la que queda durante esta jornada, y seguramente el día de mañana. Por ahora no tenemos otros hallazgos.

Explicó que “se hallaron restos de osamentas, pero desconocemos si corresponden al cuerpo encontraron el día de ayer descuartizado o un tercer cuerpo. Eso va a ser materia de los peritaje, pero efectivamente hay una osamentas que fueron encontradas durante

el transcurso de esta mañana”.