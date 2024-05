Rancagua, 24 mayo 2024.-

Señor

Amador Pantoja Rivera

Presidente Sindicato Sewell y Mina Unificado Teniente y Directorio

Presente

Estimado Amador Pantoja:

Con profunda molestia y preocupación, me dirijo a usted y al directorio del Sindicato Sewell y Mina Unificado Teniente. En dos ocasiones he enviado una carta petición de fechas 7 marzo 2024 y 03 mayo 2024, en la que proponemos y sugerimos formar una Fundación con el nombre de Etiel Dagoberto Moraga Fuentealba, fue el último dirigente democrático el año 1973. Como es bien sabido, él fue preso, exonerado, torturado y enviado al exilio, donde encontró la muerte. Hoy, sus cenizas reposan en un ánfora en el Cementerio Nº 1 en Alameda en el Mausoleo del Sindicato.

Esta petición la realicé con el respaldo de más de trescientas firmas de ex dirigentes sindicales y ex socios del Sindicato Industrial Sewell y Mina. La segunda carta se la entregué personalmente, solicitando una respuesta por escrito como muestra de respeto hacia nuestras solicitudes y nuestro pasado. Usted me respondió que pronto me daría una respuesta y agregó que ningún dirigente del Sindicato Unificado Sewell y Mina tiene la intención de vender la sede ubicada en Calle Rubio Nº 328, afirmando que solo un grupo de socios en asamblea pide la venta. Esta respuesta me resulta muy dudosa, pues parece un intento de endosar la responsabilidad a los socios en lugar de los dirigentes elegidos para resguardar los bienes de los trabajadores.

Nuestra propuesta incluye una gran celebración el próximo año con ocasión de cumplir 100 años de la fundación del Glorioso Sindicato Industrial Sewell y Mina; que el edificio calle Rubio Nº 328 lleve el nombre de Etiel Dagoberto Moraga Fuentealba; la creación de un museo sobre la vida sindical en El Teniente y particularmente en Sewell y sus campamentos; y que el salón que lleva el nombre de nuestro líder Héctor Olivares Solís se transforme en una sala cultural para la comunidad. Además, la Fundación se encargaría de buscar el financiamiento para mantención del local.

Estimado Amador, ¿cuál es la verdad y cuáles son las intenciones del directorio respecto a la historia noble y valiente de nuestros antepasados? ¿Por qué se pretende eludir el esfuerzo mínimo necesario para concretar esta idea y cumplir con la ética y moral sindical de no olvidar nuestro pasado? Pido nuevamente una respuesta clara y transparente y que no se endose la responsabilidad a la asamblea, sino que se actúe con la dignidad y el compromiso que la historia de nuestro sindicato merece.

Atentamente,

Eugenio López López

Ex dirigente Sindicato Industrial Sewell y Mina

Ex presidente Zonal El Teniente

Cc/. Carta pública