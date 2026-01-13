Pescados, mariscos y aperitivos al aire libre encuentran su mejor aliado en los vinos más frescos para disfrutar este verano.

Rancagua, 13 enero 2025.- Con la llegada del verano 2026, la cocina se vuelve más liviana, las reuniones se trasladan a la terraza y los sabores frescos marcan el ritmo de la temporada. En este contexto, Casillero del Diablo propone una selección de maridajes pensados para acompañar pescados, mariscos y aperitivos estivales, invitando a disfrutar experiencias que activan los sentidos y celebran el momento.

Para quienes buscan frescura y vivacidad, Casillero del Diablo Sauvignon Blanc es una elección natural. Sus notas cítricas y herbales armonizan de manera perfecta con ceviche de reineta o corvina, ostiones frescos, ostras al natural, tártaros de pescado, ensaladas con mariscos y preparaciones con limón, cilantro y toques verdes. Ideal para almuerzos ligeros o tardes calurosas, se recomienda servir entre 8 y 10°C. Con un perfil más envolvente y equilibrado, Casillero del Diablo Chardonnay acompaña muy bien preparaciones de mayor textura, como pescados a la plancha, camarones salteados con mantequilla, mariscos gratinados y pastas suaves con frutos del mar. Perfecto para almuerzos largos o cenas al atardecer, se disfruta mejor entre 10 y 12°C, permitiendo que sus aromas se expresen plenamente.

Para los momentos más distendidos del verano, Casillero del Diablo Rosé destaca por su versatilidad y carácter refrescante. Es ideal para aperitivos en terrazas, tablas de quesos suaves, wraps fríos, tapas ligeras, frutos secos y picoteos informales que acompañan encuentros al aire libre. Servido bien frío, entre 8 y 10°C, aporta frescura, color y un perfil frutal fácil de compartir.

“En verano buscamos vinos que acompañen la frescura de la cocina de temporada y los momentos de relajo al aire libre. Nuestros Sauvignon Blanc, Chardonnay y Rosé están pensados para realzar pescados, mariscos y aperitivos, aportando equilibrio, frescura y una experiencia sensorial completa”, señala Javier Brzovic, jefe de comunicaciones de Casillero del Diablo.

Recomendaciones clave para disfrutar el vino en días de altas temperaturas

En verano, el cuidado del vino es tan importante como el maridaje. Para preservar aromas, frescura y equilibrio, se recomienda evitar la exposición directa al sol y al calor, manteniendo siempre las botellas en lugares frescos, a la sombra y alejadas de parrillas, cocinas o superficies calientes. Durante comidas al aire libre o en terrazas, lo ideal es utilizar hieleras o fundas enfriadoras, lo que permite mantener una temperatura estable y prolongar la experiencia sensorial de cada copa.

Al momento de servir, el frío debe ser gradual y controlado. Enfriar el vino con anticipación en refrigerador es preferible a exponerlo a cambios bruscos de temperatura, como el congelador. Los vinos blancos y rosé se disfrutan mejor entre 8 y 10°C, mientras que un Chardonnay expresa todo su carácter entre 10 y 12°C. Una vez abierta la botella, se aconseja volver a refrigerar entre copas y utilizar tapón, asegurando conservar su frescura y expresión aromática incluso en los días más calurosos.

Las distintas variedades de Casillero del Diablo pueden encontrarse en los principales supermercados, botillerías y tiendas especializadas de vino del país, así como en Descorcha.com