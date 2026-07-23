El ganador, un hombre de 61 años y oriundo de la región de O’Higgins, obtuvo el premio en una máquina de azar. Los presentes coincidieron en describir su reacción: ninguna.
Los presentes en la sala de juego de Casino Monticello no sabían bien si el reciente ganador de un millonario jackpot estaba en shock o simplemente quedó en blanco, pero todos coincidieron en lo mismo: su reacción fue nula.
“Resultó parecido a como si se hubiera encontrado el vuelto del almacén en el piso y lo hubiera recogido en silencio”, acotó alguien presente con humor.
Recuerdan que el hombre llegó al casino hacia el final de la tarde y no llevaba mucho rato jugando. Se había paseado por algunas máquinas hasta que decidió sentarse en una, comenzó a jugar y empezaron a transcurrir los minutos.
Fue así, a poco de haber iniciado su juego, que empezó a sonar el ruido de la máquina que lo señalaba como nuevo ganador de un gran premio por $62.564.070.
Ahí la gente se empezó a acercar y el ganador, quien prefirió no dar a conocer públicamente su nombre, se mostró introspectivo. “No decía nada, era silencio puro”, acotaron. Reaccionó con cierta lejanía a los saludos de los presentes, se dirigió a cobrar su premio y, no muy entrada la noche, optó por retirarse en completo hermetismo.
Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, sostuvo: “Felicitamos al ganador de este gran premio y dejamos cordialmente a todos invitados a disfrutar de un rato de sana entretención con sus cercanos. Reiteramos, además, nuestro compromiso con el juego responsable y el cuidado de nuestros visitantes”.