Al ganador lo espera un viaje con acompañante que incluirá pasajes aéreos, hotel y tickets de ingreso al evento automovilístico que se disputará en noviembre próximo en el estado de Nevada, EE.UU.

“¡Sacaré la visa para Estados Unidos mañana mismo!”, dice lleno de alegría y risas el ganador de la Experiencia Las Vegas Grand Prix de Monticello y quien prefiere no hacer público su nombre.

No es para menos esa felicidad. El Gran Premio de Las Vegas que se correrá el sábado 18 de noviembre promete ser espectacular, acorde a la ciudad que la albergará: la carrera nocturna de 50 vueltas y que tendrá un trazado callejero de 6,1 kilómetros de longitud atravesará por varios lugares emblemáticos de Las Vegas, incluido MSG Sphere –que se inaugurará en septiembre–, así como emblemáticos casinos, entre los que figuran Treasure Island, The Mirage, Bellagio Hotel y Caesars Palace.

“Jamás soñé estar en Las Vegas”, sostiene aún impactado el ganador, quien confiesa que durante el periodo del concurso (marzo a inicios de este mes) asistió en dos ocasiones a Monticello. “Había visto la promoción y el tema de juntar cupones para participar y me resultó muy llamativo, pero sin imaginarme que lo terminaría ganando. Tengo una sensación increíble”, reconoce.

Agrega que solo quería jugar en las máquinas y pasarla bien. “Nada más”, confiesa el profesional, que recibió en Lucky Seven de Monticello el premio de manos de Eliseo Salazar, uno de los grandes exponentes del automovilismo chileno.

“El GP de Las Vegas será una competencia espectacular y será de noche para evitar altas temperaturas, lo que le dará mayor realce además a la ciudad, que es maravillosa. Tengo grandes recuerdos de mis competencias deportivas ahí”, afirma Salazar, quien también tiene unas palabras para el afortunado ganador: “Tendrá una experiencia inolvidable junto a su señora, será una combinación de glamour y deporte al más alto nivel”.

Manuel Rojas, Gerente General de Monticello, aseguró: “Somos lo más parecido a Las Vegas en Chile ya que combinamos servicios de primer nivel en Espectáculos, Gastronomía y Juego en un solo lugar. Entonces, que mejor punto que Monticello para regalar una experiencia de un Grand Prix en Las Vegas a uno de nuestros visitantes. Esperamos que lo disfrute al máximo porque en Monticello los sueños se cumplen”.