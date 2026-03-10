Rancagua, 10 marzo 2026.- Luego de exitosas presentaciones en todo Chile, incluido el Festival del Huaso de Olmué 2024 con peak de sintonía, Cebolla y Bodoque llegan a Gran Arena Monticello el próximo sábado 14 de marzo con una rutina en la que abordarán diversos temas de actualidad y anécdotas de sus ajetreadas vidas.. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

La dupla formada por Adrián Correa (Cebolla) y Diddier Marín (Bodoque) cuentan con una larga y destacada trayectoria en la comedia nacional, ya que formaron parte del exitoso cuarteto Fusión Humor hasta el 2023, con quienes realizaron exitosas presentaciones en todo Chile. En la actualidad el dúo realiza presentaciones de Stand Up comedy, en las que cada uno hace una rutina para finalizar juntos arriba del escenario.

De humor rápido, chistes cortos y algo de improvisación los comediantes se han ganado con creces la aprobación del público y sus rutinas se realizan en medio de risas imparables por parte de sus seguidores.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

COORDENADAS:

Sábado 14 de marzo

21.00 horas

Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos