La compensación será de $40.000 para clientes que hayan sufrido pérdidas de alimentos por indisponibilidad de suministro eléctrico, producto del sistema frontal, y no requerirá boleta u otra documentación de respaldo.

Rancagua, julio 2026.- CGE, compañía de distribución eléctrica, señaló que implementará compensaciones extraordinarias para aquellos clientes que hayan sufrido pérdidas de alimentos por interrupciones de suministro de larga extensión, producto del sistema frontal que afecta a gran parte del país, entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Esta compensación será de $40.000 por cliente que haya sufrido pérdidas de alimentos por indisponibilidad de suministro eléctrico, producto del sistema frontal, y no requerirá la presentación de boletas u otros comprobantes de respaldo que son solicitados habitualmente para este tipo de situaciones. En el caso que existan pérdidas de alimentos por un monto superior a $40.000 o daño de artefactos eléctricos, los clientes deberán presentar evidencia de estos, y sus casos serán tratados de manera expedita por lo equipos comerciales de la Compañía.

Para hacer efectiva esta compensación, nuestros clientes pueden acercarse a nuestras oficinas comerciales o contactarse a través de la página web, call center y WhatsApp para hacernos llegar su solicitud.

CGE lamenta los inconvenientes que las interrupciones de suministro han provocado a sus clientes, las que han sido producto de los importantes daños sufridos por la infraestructura eléctrica en las regiones afectadas por el sistema frontal.

La Compañía ha desplegado todos sus recursos durante la contingencia, movilizando más de 1.600 brigadas y 5.000 personas en terreno para realizar las reparaciones, pero la extensión geográfica y el nivel de daño provocado por el temporal de viento y lluvia, ha impedido el trabajo efectivo de las brigadas en muchos lugares, por problemas de acceso, caminos cortados, ríos desbordados y otras situaciones.

Consejo

CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la página web www.cge.cl, la aplicación móvil CGE 1Click y el número de WhatsApp +569 8956 8479.