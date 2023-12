El autocuidado y la utilización de elementos certificados por la SEC es clave para evitar accidentes.

Rancagua, 18 de diciembre de 2023. CGE, compañía de distribución eléctrica que atiende a más de 3,2 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, hizo un llamado a sus clientes a evitar accidentes eléctricos durante las fiestas de fin de año.

La empresa entregó simples y prácticos consejos, entre ellos utilizar sólo luces decorativas, adornos navideños y alargadores certificados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC); apagar todas las luces de su hogar si va a salir y no recargar los sistemas eléctricos; y en las fiestas de Año Nuevo, no lanzar cotillón o “challa metálica” cerca de las líneas eléctricas.

Francisco Jaramillo, subdirector de Operaciones de CGE, destacó la importancia del llamado que hace la compañía en favor del autocuidado y de evitar conductas de riesgo que puedan generar accidentes con instalaciones eléctricas.

“Queremos invitar a nuestros clientes a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo cuidando a quienes más queremos, nuestra familia, evitando las sobrecargas de enchufes, uso de alargadores y luces de navidad que no cuenten con la certificación de SEC. En Año Nuevo, no usar challa metálica bajo las líneas, ya que esto puede generar un accidente grave e interrupciones de suministro”, sostuvo Jaramillo.

El ejecutivo también se refirió a otras medidas de “autocuidado” como la conducción responsable para evitar accidentes de tránsito que afecten a las personas, peatones, ciclistas o a la infraestructura eléctrica.

“Los choques a postes siguen siendo una de las principales causas de interrupciones de suministro que ha estado presente durante todo este año, en que ya acumulamos más de 3.300 accidentes. Para CGE lo más importante es la seguridad de las personas, y por ello reiteramos este llamado para evitar este tipo de accidentes que además afectan la continuidad de suministro eléctrico generando un gran impacto en las comunidades”, señaló el ejecutivo.

Consejos

• No sobrecargar enchufes, triples y alargadores, y revisar que estén en buen estado.

• Utilizar siempre alargadores, luces y adornos navideños que cuenten con certificación SEC.

• Adornar árboles y jardines sólo con artefactos certificados para decoración de exteriores.

• Mantener las luces decorativas en buen estado y siempre apagarlas antes de salir del domicilio o al ir a dormir.

• No usar “challa metálica” cerca de la red eléctrica, ya que al contener papel con fibra de metal puede provocar interrupciones de suministro.

• No utilizar postes o cables para colgar adornos navideños, pueden provocar un accidente.

• Mantener guirnaldas y cables eléctricos fuera del alcance de los niños.

• No cubrir enchufes, alargadores o aparatos eléctricos con alfombras y/o elementos puedan aumentar el riesgo de calentamiento.

• Mantener una conducción responsable para evitar accidentes, especialmente en torno a las redes eléctricas, los que pueden provocar interrupciones de suministro.

• Si su domicilio se ve afectado por una interrupción de suministro, la primera recomendación es revisar el automático para verificar que el corte no es particular. En caso contrario, llamar al Fono Cliente de CGE 800 800 767, reportar en la aplicación móvil 1Click CGE, en el número whatsapp +569 8956 8479 o dar aviso a la cuenta de Twitter @CGE_Clientes.