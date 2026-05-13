El imperdible show ha sido catalogado como lo más parecido al Rey en concierto y una experiencia única en vivo.

Priscilla Presley ha reconocido este festival como el más importante a nivel mundial.

El próximo viernes 15 de mayo el festival reconocido como el más importante a nivel mundial, incluso por la propia Priscilla Presley, llegará a San Francisco de Mostazal; Chile Elvis Festival, “The King Lives”, es un espectáculo que muestra al público el maravilloso legado de la vasta carrera del Rey del Rock, a través de sus diferentes etapas artísticas. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

En este festival participan los mejores exponentes que homenajean al gran Elvis Presley, quienes son elegidos anualmente en los principales festivales de Elvis en “Memphis TN” y “Tupelo Ms”, donde han obtenido la categoría de dobles oficiales por Graceland. Los campeones han realizado un trabajo de personificación a un nivel extraordinario, sin perder ningún detalle, que se complementa con un equipo de músicos profesionales dedicados a este arte, quienes plasman la esencia mágica de Elvis en vivo.

El “Chile Elvis Festival 2026” regresará en mayo de este año, con los artistas número uno que reviven al Rey del Rock, entre los que destacan Ben Thompson de Inglaterra, Diogo Di Light de Brasil y Cote Deonath de Estados Unidos todos campeones en USA en diferentes festivales reconocidos por “Elvis Presley Enterprises” en Memphis TN, quienes realizarán un espectáculo de larga duración.

Durante cada parte del show los artistas traen de vuelta la vibrante atmósfera de las presentaciones de Elvis, recreando la leyenda con una puesta en escena diseñada meticulosamente, que incluye trajes deslumbrantes, la caracterización y hasta los gestos del cantante de Memphis. En “Chile Elvis Festival” se hará un recorrido de su carrera durante los años ’50, ’60 y ’70 con canciones interpretadas por los mejores tributos, que además han sido premiados mundialmente.

En forma exclusiva, para Gran Arena Monticello Ben Thompson hará una presentación completa del disco “Aloha from Hawaii”, la icónica pieza musical de colección que por primera vez se realizará completamente en vivo .

Como ya es tradición en los shows de “Chile Elvis Festival”, los artistas estarán acompañados de grandes músicos y coros internacionales que, junto con una extraordinaria puesta en escena, ofrecerán una experiencia de entretenimiento única e inolvidable.

COORDENADAS:

Viernes 15 de mayo

20.30 horas

Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos