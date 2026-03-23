El 24 de mayo ya marcaba el calendario de los más apasionados con el Día del Completo. Hoy, de la mano de Pronto Copec, el 24 se instala con fuerza como un hito mensual para los completeros, consolidándose de manera permanente como la fecha en que se celebra esta icónica preparación a lo largo del país.

Cada 24 del mes, en todas sus tiendas de Chile, habrá un descuento. En marzo, destaca una acción especial en Pronto Quilín, donde los primeros 24 fanáticos que se tatúen un completo, podrán participar por un año de completos gratis.

Para muchos, el 24 ya no es un día cualquiera. Más allá del tradicional Día del Hot Dog y del Día del Completo —que se celebran cada 24 de abril y de mayo respectivamente—, esta fecha tiene un valor histórico: se dice que en la década de 1920, en la fuente de soda Fernández Concha, se sirvió el primer completo, dando origen a un ícono de la gastronomía chilena.

Hoy, Pronto Copec toma esta costumbre que ya venía creciendo entre los fanáticos y la impulsa con fuerza para proyectarla a todo el país, con el objetivo de instalar el “24 de completos” como un hito que forme de parte nuestra idiosincrasia y se consolide como una tradición permanente en Chile.

Y es que para los chilenos, el completo es mucho más que una comida rápida: es una preparación que aparece cotidianamente en la vida diaria. Desde las tradicionales fuentes de soda y carritos callejeros hasta reuniones familiares, este ícono se ha consolidado como uno de los platos más reconocibles y queridos de la cultura gastronómica nacional.

Con presencia de Arica a Punta Arenas y más de 500 tiendas en el país, Pronto Copec —gracias a su capilaridad— despliega una red única que le permite transformar esta costumbre en un fenómeno nacional. Así, cada 24 del mes, el completo se celebra de forma simultánea en todo Chile, tradición que llegó para quedarse, proyectándose en el tiempo como parte permanente de este hito e instalándolo con fuerza en la rutina de millones de personas.

La celebración en Pronto Quilín

Como parte de esta fiesta, la marca abrirá sus puertas desde las 12:00 horas a los verdaderos fanáticos en Pronto Quilín, donde regalará cientos de completos y 100 “Giuseppletos”, el icónico peluche con forma de completo que arrasó recientemente.

Además, los primeros 24 valientes que se la jueguen por tatuarse un completo podrán hacerlo en el lugar, convirtiendo su fanatismo en algo para toda la vida. De todos ellos, uno podrá ser el ganador de completos gratis por un año.

A nivel nacional, la celebración no se queda en un solo punto: Pronto Copec desplegará una promoción de 2×1 en completos en todos sus locales y a través de aplicaciones de delivery (Uber Eats y Pedidos Ya) a lo largo del país, asegurando que este hito se viva de norte a sur y que nadie se quede fuera.

En ese camino, desde este 24 de marzo y cada 24 del mes la marca celebrará al completo, con el objetivo de darle continuidad a una costumbre que ya venía creciendo de forma natural y que hoy comienza a consolidarse, definitivamente, como una tradición: los 24 en Chile, se comen completos.